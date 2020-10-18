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    Події в Україні

    Сухо, але прохолодно: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    У&nbsp;Карпатах впродовж доби 0-5&deg; тепла - Сухо, але прохолодно: прогноз погоди в Україні на сьогодні
    У Карпатах впродовж доби 0-5° тепла

    У Києві сьогодні вдень без істотних опадів, температура близько 10°

    В Україні у неділю, 18 жовтня, вночі, крім південних та більшості центральних областей, дощі, в Карпатах з мокрим снігом, вдень без істотних опадів, температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Уночі в Україні, крім південних та більшості центральних областей, дощі, в Карпатах з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних та північних областях 3-8° тепла, на решті території 9-14°; вдень 8-13°, в південних та східних областях 14-19°; в Карпатах впродовж доби 0-5° тепла», – зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 5-7° тепла, вдень близько 10°.

    До слова, напередодні у Білій Церкві через зливу підтопило близько 10 будинків.

    Нагадаємо, серйозний ураган у суботу також вирував у Кропивницькому. Там шквальний вітер зривав дахи з будинків, розбив паркани, пошкодив стіни та лінії електропередач.

    Також через сильну зливу Київ знову «поплив».

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер дощ
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