Сухо, але прохолодно: прогноз погоди в Україні на сьогодні



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У Карпатах впродовж доби 0-5° тепла

У Києві сьогодні вдень без істотних опадів, температура близько 10°

В Україні у неділю, 18 жовтня, вночі, крім південних та більшості центральних областей, дощі, в Карпатах з мокрим снігом, вдень без істотних опадів, температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Уночі в Україні, крім південних та більшості центральних областей, дощі, в Карпатах з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних та північних областях 3-8° тепла, на решті території 9-14°; вдень 8-13°, в південних та східних областях 14-19°; в Карпатах впродовж доби 0-5° тепла», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 5-7° тепла, вдень близько 10°.

До слова, напередодні у Білій Церкві через зливу підтопило близько 10 будинків.

Нагадаємо, серйозний ураган у суботу також вирував у Кропивницькому. Там шквальний вітер зривав дахи з будинків, розбив паркани, пошкодив стіни та лінії електропередач.

Також через сильну зливу Київ знову «поплив».