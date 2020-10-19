Україну накриє антициклон Otmar: прогноз погоди на 19 жовтня



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Україну накриє антициклон Otmar

Сьогогдні максимально в Україні передбачається +9+13 градусі

Україну накриє антициклон Otmar. Понеділок опиниться переважно під його впливом, тобто, суттєві опади не очікуються.

Проте фронт зачепить північну периферію і тому невеликі дощі 19-го жовтня можуть спостерігатися вздовж смуги від західних областей через Черкащину, Полтавщину до Сумщини і зачепить трохи Харківщину, пише у Фейсбуці синоптик Наталія Діденко.

Вітер буде з північного заходу.

Сьогогдні максимально в Україні передбачається +9+13 градусів, на південному сході та у південній частині +13+17 градусів.

У нічні години ймовірні подекуди заморозки, особливо там, де будуть прояснення, безхмарна погода.