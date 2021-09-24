В Україні оголошено штормове попередження

У Київській області та Києві сьогодні вдень пориви вітру 15-20 м/с

В Україні оголосили штормове попередження на п’ятницю, 24 вересня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що у Київській області та Києві сьогодні вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища



24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



У Київській області та Києві вдень 24 вересня пориви вітру 15-20 м/с. pic.twitter.com/e91OUpyv9R — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) September 23, 2021

За прогнозами синоптиків, сьогодні в країні ітимуть помірні, на півночі країни місцями значні дощі, лише у південній частині та східних областях вночі без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, вночі на заході, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті та у південній частині 13-18°.

Прогноз погоди в Україні на 24 вересня

В Карпатах невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), температура протягом доби 1-6° тепла.

У Києві 24 вересня також дощитиме. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Нагадаємо, в Україні випав перший сніг.

Раніше стало відомо, що на Київ суне шторм. Синоптик попереджає про різке погіршення погоди.