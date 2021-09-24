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    В Україні оголошено штормове попередження

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    В Україні оголошено штормове попередження

    У Київській області та Києві сьогодні вдень пориви вітру 15-20 м/с

    В Україні оголосили штормове попередження на п’ятницю, 24 вересня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Зазначається, що у Київській області та Києві сьогодні вдень пориви вітру 15-20 м/с.

    За прогнозами синоптиків, сьогодні в країні ітимуть помірні, на півночі країни місцями значні дощі, лише у південній частині та східних областях вночі без опадів.

    Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, вночі на заході, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті та у південній частині 13-18°.

    Прогноз погоди в Україні на 24 вересня
    Прогноз погоди в Україні на 24 вересня

    В Карпатах невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), температура протягом доби 1-6° тепла.

    У Києві 24 вересня також дощитиме. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

    Нагадаємо, в Україні випав перший сніг.

    Раніше стало відомо, що на Київ суне шторм. Синоптик попереджає про різке погіршення погоди.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Twitter шторм вітер дощ
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    В Україні оголошено штормове попередження