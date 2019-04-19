П'ять років у в’язниці проведе винуватець ДТП, в якому загинула дитина



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На момент вчинення аварії чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння

Немирівський районний суд призначив покарання 42-річному чоловікові, який в червні минулого року вчинив аварію, де загинув 8-річний хлопчик. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

23 червня 2018 року неподалік села Райгород Немирівського району зіткнулись вантажівка «Skania» та «Suzuki Grand Vitara». У результаті аварії 8-річний пасажир легковика помер на місці пригоди.

На момент вчинення аварії водій вантажівки перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Під час судового засідання підсудний свою провину визнав та розкаявся у вчинному.

29 березня Немирівський районний суд визнав правопорушника винним у вчиненні злочину за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.