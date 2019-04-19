  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    П'ять років у в’язниці проведе винуватець ДТП, в якому загинула дитина

    • Розсилка
    П'ять років у в’язниці проведе винуватець ДТП, в якому загинула дитина

    На момент вчинення аварії чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння

    Немирівський районний суд призначив покарання 42-річному чоловікові, який в червні минулого року вчинив аварію, де загинув 8-річний хлопчик. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    23 червня 2018 року неподалік села Райгород Немирівського району зіткнулись вантажівка «Skania» та «Suzuki Grand Vitara». У результаті аварії 8-річний пасажир легковика помер на місці пригоди.

    На момент вчинення аварії водій вантажівки перебував в стані алкогольного сп’яніння.

    Читайте також

    Під час судового засідання підсудний свою провину визнав та розкаявся у вчинному.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    П'ять років у в’язниці проведе винуватець ДТП, в якому загинула дитина
    П'ять років у в’язниці проведе винуватець ДТП, в якому загинула дитина

    29 березня Немирівський районний суд визнав правопорушника винним у вчиненні злочину за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

    Читайте також
    трагедія ДТП суд кримінал діти вантажівки смерть водій алкогольне сп'яніння чоловік злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ