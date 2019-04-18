На трасі Київ-Чоп автівка влетіла у відбійник: водія вирізали з машини (фото)
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В результаті ДТП ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 3 особи
18 квітня о 02:18 до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 67-му км траси Київ-Чоп поблизу села Небелиця.
На місце події виїхав черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що стався наїзд легкового автомобіля на відбійник, водія затиснуло металевими конструкціями і він потребує розблокування.
За допомогою гідравлічних ножиць рятувальники деблокували потерпілого і передали медичним працівникам.
Загалом ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 3 особи.
Як повідомлялося, минулої доби, 17 квітня, на Київщині сталося три ДТП, дві з них зі смертельними наслідками.