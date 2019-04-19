П’яна ДТП під Києвом: водій мікроавтобуса врізався у маршрутку (фото)



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ДТП у Борисполі Фото: Патрульна поліція Київської області

1,9 проміле алкоголю в крові виявили патрульні у водія мікроавтобуса

У четвер, 18 квітня, близько 18:30 на вулиці Польова, 2А у Борисполі сталося зіткнення за участі двох транспортних засобів мікроавтобуса Volkswagen Crafter та маршрутного автобуса І-VAN. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

«Під час оформлення матеріалів події охоронці порядку помітили у 55-річного водія мікроавтобуса Volkswagen ознаки алкогольного сп’яніння: почервоніння обличчя, виражене тремтіння пальців рук, сильний запах алкоголю. Цьому громадянину інспектори запропонували пройти освідування. Результат – 1,9 проміле алкоголю в крові», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські склали на правопорушника адміністративні протоколи за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у нетверезому стані).

Патрульні відсторонили від керування цього водія, а авто передали під розписку іншому водієві.

Як повідомлялося, 19 квітня вранці у місті Ірпінь, що під Києвом, сталася ДТП за участю маршрутного автобуса і легкового автомобіля.