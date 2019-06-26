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    У Казахстані зросла кількість загиблих від вибухів на арсеналі

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    <span>24 червня у Казахстані в місті Арись&nbsp;на складі військової частини стався вибух</span> - У Казахстані зросла кількість загиблих від вибухів на арсеналі
    24 червня у Казахстані в місті Арись на складі військової частини стався вибух
    Фото: nur.kz

    В результаті вибухів в Казахстані постраждали 165 людей

    Кількість загиблих в результаті вибухів у Казахстані на складах військової частини збільшилася до трьох осіб. Про це повідомив в середу офіційний представник комітету з НС МВС республіки Нурсултан Нурахметов, передає Nur.kz.

    За даними управління охорони здоров'я Туркестанської області країни, за медичною допомогою звернулися 70 осіб, з них 45 госпіталізовані. У результаті вибухів постраждали 165 людей.

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    За даними місцевої влади, після вибухів на вулицях Арисі було зібрано 70 снарядів, що не розірвалися, причому багато з них виявили в будинках.

    Раніше повідомлялося про двох загиблих і 31 постраждалого. У постраждалих були діагностовані травми легкої та середньої тяжкості.

    Зазначимо, що через вибухи в Казахстані була оголошена надзвичайна ситуація. Жителі залишали місто, дороги на виїзді з Арисі були переповнені. Влада заявила, що необхідно евакуювати місто.

    Нагадаємо, в міністерстві оборони Казахстану повідомили, що 24 червня на одному з арсеналів збройних сил країни, розташованому поруч з населеним пунктом Арись, сталося загоряння, що спричинило розриви частини боєприпасів.

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