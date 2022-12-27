У Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги – ЗМІ

Наразі офіційної інформації про вибухи немає

Сьогодні, 27 грудня, у Херсоні пролунало декілька вибухів. Їх чули під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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«У Херсоні було чути вже більш як чотири вибухи», – пишуть в мережі.

Наразі офіційної інформації про вибухи немає.

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Нагадаємо, у вівторок, 27 грудня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона розпочалася о 14:40.

За повідомлення телеграм-каналів, на території Білорусі спостерігається активність тактичної авіації РФ.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.