У Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги – ЗМІ
Наразі офіційної інформації про вибухи немає
Сьогодні, 27 грудня, у Херсоні пролунало декілька вибухів. Їх чули під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
«У Херсоні було чути вже більш як чотири вибухи», – пишуть в мережі.
Наразі офіційної інформації про вибухи немає.
Нагадаємо, у вівторок, 27 грудня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона розпочалася о 14:40.
За повідомлення телеграм-каналів, на території Білорусі спостерігається активність тактичної авіації РФ.
Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
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