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В Україні завили сирени: оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні завили сирени: оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)
На території Білорусі активність тактичної авіації РФ
фото з відкритих джерел

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У вівторок, 27 грудня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона розпочалася о 14:40.

Громадянам слід негайно пройти в укриття. 

ЗА повідомлення телеграм-каналів, на території Білорусі активність тактичної авіації РФ.

В Україні завили сирени: оголошена масштабна повітряна тривога (мапа) фото 1

Нагадаємо, у Білорусі окупанти підняли в повітря розвідувальний літак

Триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

 

Теги: тривога повітря укриття окупанти

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