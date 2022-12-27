В Україні завили сирени: оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)
Громадянам слід негайно пройти в укриття
У вівторок, 27 грудня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона розпочалася о 14:40.
Громадянам слід негайно пройти в укриття.
ЗА повідомлення телеграм-каналів, на території Білорусі активність тактичної авіації РФ.
Нагадаємо, у Білорусі окупанти підняли в повітря розвідувальний літак
Триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
Коментарі — 0