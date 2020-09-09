У Києві поліція викрила десять підпільних казино (фото)



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Поліцейські вилучили 133 одиниц і грального обладнання

Мобільні групи правоохоронців здійснюють постійний моніторинг території міста задля виявлення гральних закладів

Упродовж останнього тижня столичні правоохоронці припинили роботу десятьох гральних закладів і вилучили більше ста одиниць гральної техніки. За цими фактами територіальними підрозділами поліції відкриті кримінальні провадження та розпочаті досудові розслідування.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Відповідно до чинного законодавства та у відповідності до службових повноважень, працівники столичної поліції продовжують проводити заходи з протидії незаконному функціонуванню гральних закладів. Створені мобільні групи правоохоронців здійснюють постійний моніторинг та відпрацювання території міста задля виявлення таких незаконних об’єктів», - йдеться в повідомленні.

Лише упродовж останнього тижня поліцейські Києва здійснили 43 перевірки та припинили незаконну діяльність десятьох закладів, які надавали нелегальні послуги грального бізнесу.

Під час проведення першочергових слідчих дій у правопорушників поліцейські вилучили 133 одиниці грального обладнання. Вилучене направлено на експертне дослідження, результати якого будуть долучені до матеріалів кримінальних проваджень.

Зібрані відомості за всіма виявленими фактами територіальними підрозділами столичної поліції внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриті кримінальні провадження за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.