У Києві на Печерську невідомий підпалив два автомобілі (фото)



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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Як повідомили свідки події, до одного з автомобілів підбіг невідомий у балаклаві та кинув у нього запальну суміш, в результаті вогнем було пошкоджено два авто

У суботу, 13 квітня, на Володимирському узвозі у Києві невідомий підпалив два автомобілі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За словами свідків події, до одного з автомобілів підбіг невідомий у балаклаві та кинув в нього запальну суміш. В результаті вогнем було пошкоджено два автомобілі.

У поліції зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі поліцейські проводять ретельний огляд місця події.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, поліція Києва розпочали кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля депутата Київради, який стався вночі 12 лютого. Як зазначається, близько другої години ночі по спецлінії 102 надійшло повідомлення, що у дворі будинку на проспекті Перемоги горить Toyota Land Cruiser. На місце події відразу виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального управління, експерти та рятувальники. До поліцейських звернувся депутат Київради, який повідомив, що користується цим автомобілем, а зареєстрований він на його матір. У свою чергу жінка розповіла, що побачила загорання автівки, тож негайно викликала поліцію та пожежників.

Спеціалісти відповідних служб встановили ймовірну причину пожежі - занесення стороннього джерела запалення. За попередньою інформацією, невідомі розбили скло та закинули у салон позашляховика невідому речовину, внаслідок чого машина загорілася.

Як повідомили в ДСНС, унаслідок пожежі в автомобілі Toyota Land Cruizer згорів салон автомобіля, моторний відсік, лобове та бокове скло, передній бампер, фари, капот та пошкоджено лакофарбове покриття.

Як повідомлялось, у Луцьку підпалили автомобіль Skoda Octavia топ-менеджера компанії з виробництва одягу для дому та сну.