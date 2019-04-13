У Києві на Печерську невідомий підпалив два автомобілі (фото)
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Як повідомили свідки події, до одного з автомобілів підбіг невідомий у балаклаві та кинув у нього запальну суміш, в результаті вогнем було пошкоджено два авто
У суботу, 13 квітня, на Володимирському узвозі у Києві невідомий підпалив два автомобілі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
За словами свідків події, до одного з автомобілів підбіг невідомий у балаклаві та кинув в нього запальну суміш. В результаті вогнем було пошкоджено два автомобілі.
У поліції зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Наразі поліцейські проводять ретельний огляд місця події.
Нагадаємо, поліція Києва розпочали кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля депутата Київради, який стався вночі 12 лютого. Як зазначається, близько другої години ночі по спецлінії 102 надійшло повідомлення, що у дворі будинку на проспекті Перемоги горить Toyota Land Cruiser. На місце події відразу виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального управління, експерти та рятувальники. До поліцейських звернувся депутат Київради, який повідомив, що користується цим автомобілем, а зареєстрований він на його матір. У свою чергу жінка розповіла, що побачила загорання автівки, тож негайно викликала поліцію та пожежників.
Спеціалісти відповідних служб встановили ймовірну причину пожежі - занесення стороннього джерела запалення. За попередньою інформацією, невідомі розбили скло та закинули у салон позашляховика невідому речовину, внаслідок чого машина загорілася.
Як повідомили в ДСНС, унаслідок пожежі в автомобілі Toyota Land Cruizer згорів салон автомобіля, моторний відсік, лобове та бокове скло, передній бампер, фари, капот та пошкоджено лакофарбове покриття.
Як повідомлялось, у Луцьку підпалили автомобіль Skoda Octavia топ-менеджера компанії з виробництва одягу для дому та сну.