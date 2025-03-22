У Києві впав збитий ворожий безпілотник

На лівому березі по ворожих дронах ведуть вогонь засоби ППО

За попередньою інформацією, руйнувань немає

У Подільському районі зафіксовано падіння збитого російського БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

За попередньою інформацією, без руйнувань.

«Тривога триває. Кияни, перебувайте в укриттях!», – поінформував Ткаченко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що увечері в суботу, 22 березня, російські ударні безпілотники розпочали атаку на столицю України. На лівому березі по ворожих дронах ведуть вогонь засоби ППО.

Нагадаємо, у Запорізькій області вводиться розподіл повітряних тривог. Для Запоріжжя та Запорізької області повітряну тривогу оголошуватимуть окремо.

Як відомо, на початку січня у Черкаській області стартував пілотний проєкт, який вніс зміни в систему оповіщення про повітряні тривоги.

У разі небезпеки через ворожі безпілотники – диференціація по районах. Сигнал «Повітряна тривога» отримує певний район, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО. У разі ракетної небезпеки в усій області одночасно оголошується повітряна тривога.

Як повідомлялося, найдовше у 2024 році повітряні тривоги лунали на Донеччині – 165 днів. Найдовша повітряна тривога в Харківській області тривала 50 год 31 хв 18 с.