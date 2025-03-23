У Києві дрон поцілив у багатоповерхівку: з'явилось відео влучання (оновлено)

Через атаку росіян зайнялась пожежа в багатоповерхівці 22 березня

У Києві та області не вщухають вибухи через російську атаку

У ніч проти 23 березня ворожий дрон поцілив в багатопововерхівку в столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив в багатоквартирний будинок в Дніпровському районі.

За словами Ткаченка, на місце прямують служби. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі столиці. Він зазначив, що пожежа через ворожу атаку зайнялась на верхніх поверхах будинку.

Ще пізніше Ткаченко повідомив, що в Голосіївському районі столиці зафіксовано падіння уламків. Встановлюється інформація щодо постраждалих та руйнувань.

Загроза для міста триває. Працюють сили ППО.

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Кличко повідомив, що попередньо, в Дніпровському районі падіння уламків на нежитлове приміщення. Всі служби прямують на місце.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 20:39. О 21:17 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, минулої ночі у Києві внаслідок російської атаки загорівся житловий будинок. Пожежа сталася у Подільському районі на третьому поверсі житлової триповерхівки. Вогонь перекинувся на мансардний поверх.