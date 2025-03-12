Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чи буде рухатися транспорт під час тривог? Новий глава КМВА дав Кличку тиждень для рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи буде рухатися транспорт під час тривог? Новий глава КМВА дав Кличку тиждень для рішення
Голова КМВА Ткаченко заявив, що у Кличка блокують рішення щодо руху транспорту під час тривог
фото з відкритих джерел

Начальник Київської міської військової адміністрації заявив, що засідання Ради оборони 12 березня пройшло «важко»

Сьогодні, 12 березня Київська міська державна адміністрація повідомила, що рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що засідання Ради оборони 12 березня пройшло «важко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка. 

За словами начальника КМВА, перше питання, яке розглядала Рада оборони Києва – відновлення руху громадського транспорту під час повітряних тривог.

«За моїм дорученням робоча група напрацювала рішення, яке дозволило б відновити рух. Зараз у пана Кличка говорять, що рішення не відповідає його баченню. Під час засідання я зрозумів, що все робиться для того, щоб зняти з себе відповідальність. Пан Кличко постійно говорить, що він відповідальний за життя людей, але поширює цю відповідальність виключно на комунальний транспорт. Три роки Ви не бачили, що відбувається з маршрутками під час тривог?», – заявив Ткаченко.

Начальник КМВА, зазначив, що за підсумками розгляду питання його вирішили доопрацювати до наступної середи, тобто до 19 березня.

«Поза протоколом всі члени Ради оборони говорять, що транспорт повинен йти! Але, коли доходить до рішення – нічого. Моя особиста думка така: доопрацювати доопрацьоване – це засвідчити небажання приймати будь-яке рішення. Це і є брак відповідального лідерства. Але всі пообіцяли, що наступної середи буде рішення. Ну добре, побачимо, як представники міської влади виконують власні обіцянки», – прокоментував Ткаченко.

Також Ткаченко повідомив, що за його поданням Рада оборони прийняла рішення відновити рух Південним мостом для всіх, поки лише з лівого берега на правий.

«На ділянці з правого берега на лівий – обмеження збережуться через ремонтні роботи. Впевнений, що питання якнайшвидшого і якісного ремонту на контролі міського голови Віталія Кличка. Я наполягаю, що міст повинен бути в ресурсі. Це питання логістичної безпеки», – наголосив він.

Голова КМВА уточнив, що під час тривог Подільський мостовий перехід та Дарницький залізничний міст у Києві буде перекрито однією смугою з лівого на правий берег.  

Нагадаємо, рішення про внесення можливих змін у роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони міста Києва сьогодні відправила на доопрацювання до наступного засідання. Як зазначив перший заступник голови КМДА, таке рішення обумовлене низкою причин. Зокрема тим, що безпекова ситуація у столиці не змінилася з 2022 року. Він наголосив, що рішення про зміни в роботі громадського транспорту потрібно опрацювати більш ретельно з членами Ради оборони Києва.

Як повідомлялося, рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог Рада оборони Києва ухвалила у 2022 році. Згідно з цим рішенням, пасажири під після оголошення тривоги мають залишити салон і пройти до найближчого укриття.

До слова, після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.

Теги: громадський транспорт укриття транспорт Тимур Ткаченко Київ тривога Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Софійський собор у Києві – пам’ятка української архітектури і монументального живопису, споруда часів України-Русі
У заповіднику «Софія Київська» створено цифровий архів документів
Сьогодні, 13:57
Росіяни атакують Україну безпілотниками
Удари «шахедами» по Україні та вибухи у Росії: головне за ніч
17 лютого, 06:19
Зеленський повідомив подробиці російської атаки на Чорнобильську АЕС
Зеленський повідомив подробиці російської атаки на Чорнобильську АЕС
14 лютого, 12:41
У Київській області є руйнування та постраждала
Ворожа атака дронами та заява Трампа щодо РФ: головне за ніч
25 лютого, 06:50
Переклад Нового Заповіту виданий з благословення Всесвятійшого Вселенського Патріарха Варфоломі
Презентовано унікальне видання Нового Завіту українською мовою (фото)
20 лютого, 15:30
«Київпастранс» просить врахувати ці зміни при плануванні поїздок
Із 1 березня столичний автобус № 39 курсуватиме за новим маршрутом (схема)
27 лютого, 13:08
Зміни в русі транспорту відбудуться у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками
Рух низки автобусів та одного тролейбуса у Києві 1-2 березня буде змінено: перелік маршрутів
28 лютого, 11:11
У «Київавтодорі» наголошують, що капітальний ремонт проєктується з обов’язковим урахуванням принципів безбар’єрності
У Києві планується капітальний ремонт двох шляхопроводів та двох мостів
5 березня, 10:47
Попереднє пленарне засідання Київради закінчилося ще до того, як депутати розпочали розгляд питань по суті
«Гибле місце». Київрада спробує обрати нового голову земельної комісії
Сьогодні, 12:05

Новини

Чи буде рухатися транспорт під час тривог? Новий глава КМВА дав Кличку тиждень для рішення
Чи буде рухатися транспорт під час тривог? Новий глава КМВА дав Кличку тиждень для рішення
Депутатка Київради пояснила, куди зник мурал «казкового героя» Залужного зі стіни дитячого інтернату
Депутатка Київради пояснила, куди зник мурал «казкового героя» Залужного зі стіни дитячого інтернату
Бюро економічної безпеки у Києві виявило тендер з порушеннями на 130 млн грн
Бюро економічної безпеки у Києві виявило тендер з порушеннями на 130 млн грн
Робота транспорту під час тривог. Влада Києва пояснила, чому рішення знов немає
Робота транспорту під час тривог. Влада Києва пояснила, чому рішення знов немає
Скандал з «плівками Комарницького». З’явилася реакція Кличка
Скандал з «плівками Комарницького». З’явилася реакція Кличка
Депутатка Київради пояснила, чому місто прибрало пам’ятник російському фізіологу і антикомуністу Павлову
Депутатка Київради пояснила, чому місто прибрало пам’ятник російському фізіологу і антикомуністу Павлову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
14K
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
14K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8359
Мільйонні відкати. Прокуратура викрила злочинну організацію на чолі із керівництвом «Київзеленбуду»
7408
У Києві на прощанні з бійцем побратими виконали традиційний танець його народу (відео)

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua