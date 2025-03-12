Чи буде рухатися транспорт під час тривог? Новий глава КМВА дав Кличку тиждень для рішення

Голова КМВА Ткаченко заявив, що у Кличка блокують рішення щодо руху транспорту під час тривог

Начальник Київської міської військової адміністрації заявив, що засідання Ради оборони 12 березня пройшло «важко»

Сьогодні, 12 березня Київська міська державна адміністрація повідомила, що рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що засідання Ради оборони 12 березня пройшло «важко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

За словами начальника КМВА, перше питання, яке розглядала Рада оборони Києва – відновлення руху громадського транспорту під час повітряних тривог.

«За моїм дорученням робоча група напрацювала рішення, яке дозволило б відновити рух. Зараз у пана Кличка говорять, що рішення не відповідає його баченню. Під час засідання я зрозумів, що все робиться для того, щоб зняти з себе відповідальність. Пан Кличко постійно говорить, що він відповідальний за життя людей, але поширює цю відповідальність виключно на комунальний транспорт. Три роки Ви не бачили, що відбувається з маршрутками під час тривог?», – заявив Ткаченко.

Начальник КМВА, зазначив, що за підсумками розгляду питання його вирішили доопрацювати до наступної середи, тобто до 19 березня.

«Поза протоколом всі члени Ради оборони говорять, що транспорт повинен йти! Але, коли доходить до рішення – нічого. Моя особиста думка така: доопрацювати доопрацьоване – це засвідчити небажання приймати будь-яке рішення. Це і є брак відповідального лідерства. Але всі пообіцяли, що наступної середи буде рішення. Ну добре, побачимо, як представники міської влади виконують власні обіцянки», – прокоментував Ткаченко.

Також Ткаченко повідомив, що за його поданням Рада оборони прийняла рішення відновити рух Південним мостом для всіх, поки лише з лівого берега на правий.

«На ділянці з правого берега на лівий – обмеження збережуться через ремонтні роботи. Впевнений, що питання якнайшвидшого і якісного ремонту на контролі міського голови Віталія Кличка. Я наполягаю, що міст повинен бути в ресурсі. Це питання логістичної безпеки», – наголосив він.

Голова КМВА уточнив, що під час тривог Подільський мостовий перехід та Дарницький залізничний міст у Києві буде перекрито однією смугою з лівого на правий берег.

Нагадаємо, рішення про внесення можливих змін у роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони міста Києва сьогодні відправила на доопрацювання до наступного засідання. Як зазначив перший заступник голови КМДА, таке рішення обумовлене низкою причин. Зокрема тим, що безпекова ситуація у столиці не змінилася з 2022 року. Він наголосив, що рішення про зміни в роботі громадського транспорту потрібно опрацювати більш ретельно з членами Ради оборони Києва.

Як повідомлялося, рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог Рада оборони Києва ухвалила у 2022 році. Згідно з цим рішенням, пасажири під після оголошення тривоги мають залишити салон і пройти до найближчого укриття.

До слова, після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.