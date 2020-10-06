У Києві протягом тижня найбільший хмарочос прикрашатиме символ ЛГБТ
З 5 по 11 жовтня щовечора з 18:30 до 22:00 кожні п'ять хвилин на торгововому центрі «Гулівер» з'являтиметься прайд-прапор
У Києві протягом тижня найбільший хмарочос – торговий центр «Гулівер» – прикрашатиме прапор ЛГБТ на честь ПрайдМісяця2020.
Про це йдеться в Instagram-акаунті Kyivpride.
Зазначається, що з 5 по 11 жовтня щовечора з 18:30 до 22:00 кожні п'ять хвилин буде на 20 секунд з'являтися прайд-прапор, а разом з ним - слоган: «Бути різними добре разом».
«Щоб привернути увагу суспільства до теми видимості та прийняття ЛГБТ», – пишуть автори публікації.
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ТРЦ «Гулівер» протягом тижня світитиметься прайд-прапором на честь ПрайдМісяця2020 у Києві. Щовечора з 5 по 11 жовтня о 18:30 та до 22:00 кожні 5 хвилин український Емпайр-Стейт-Білдінг протягом 20 секунд транслюватиме прайд-прапор разом зі слоганом КиївПрайд2020 «Бути різними добре разом», аби привернути увагу суспільства до теми видимості та прийняття ЛГБТ+. Акція приурочена тижню, що завершиться Всесвітнім днем камінг-ауту – днем сміливості заявити про свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Прайд-прапор – символ гордості, сили голосу та прийняття людей такими, якими вони народилися. Сподіваємося, вид райдужного стягу ще раз нагадає киянам та киянкам: у любові немає меж. Панорама нічного Києва відтепер виглядатиме більш яскраво та квірно Якщо нас не хочуть чути, то нас побачать! ВСЕ БУДЕ ПРАЙД! Зйомка: @dronariums Музика: @karoonband
Як повідомлялося, 20 вересня у Запоріжжі відбувся повноцінний ЛГБТ-прайд, в якому взяли участь представники різних організацій і фондів з різних міст України. До акції «Місто без стереотипів» приєдналися близько 500 учасників.
Громадський порядок забезпечували понад 430 співробітників поліції і 240 військовослужбовців. Під час акції агресивно налаштовані молодики намагалися кидати петарди та яйця в активістів. Правоохоронці затримали трьох осіб, серед яких був один чоловік з пістолетом.
Нагадаємо, 13 вересня у Харкові відбувся АвтоПрайд.