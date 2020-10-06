У Києві протягом тижня найбільший хмарочос прикрашатиме символ ЛГБТ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапор ЛГБТ-спільноти демонструватиметься на будівлі протягом 20 секунд щоп'ять хвилин

З 5 по 11 жовтня щовечора з 18:30 до 22:00 кожні п'ять хвилин на торгововому центрі «Гулівер» з'являтиметься прайд-прапор

У Києві протягом тижня найбільший хмарочос – торговий центр «Гулівер» – прикрашатиме прапор ЛГБТ на честь ПрайдМісяця2020.

Про це йдеться в Instagram-акаунті Kyivpride.

Зазначається, що з 5 по 11 жовтня щовечора з 18:30 до 22:00 кожні п'ять хвилин буде на 20 секунд з'являтися прайд-прапор, а разом з ним - слоган: «Бути різними добре разом».

«Щоб привернути увагу суспільства до теми видимості та прийняття ЛГБТ», – пишуть автори публікації.

Як повідомлялося, 20 вересня у Запоріжжі відбувся повноцінний ЛГБТ-прайд, в якому взяли участь представники різних організацій і фондів з різних міст України. До акції «Місто без стереотипів» приєдналися близько 500 учасників.

Громадський порядок забезпечували понад 430 співробітників поліції і 240 військовослужбовців. Під час акції агресивно налаштовані молодики намагалися кидати петарди та яйця в активістів. Правоохоронці затримали трьох осіб, серед яких був один чоловік з пістолетом.

Нагадаємо, 13 вересня у Харкові відбувся АвтоПрайд.