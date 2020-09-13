У Харкові відбувся АвтоПрайд



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Грубих порушень громадського порядку під час заходів не зафіксовано Фото Харківпрайд

Акція ЛГБТ-активістів пройшла без конфліктів

У Харкові в неділю 22 автомобілі взяли участь в акції АвтоПрайд на підтримку ЛГБТ. Про це повідомляють організатори ХарківПрайд на сторінці у Facebook.

«Все пройшло чудово і безпечно, як і планувалось. Близько двадцяти машин і сотні людей рухалися сьогодні проспектом Гагаріна», – повідомили у ХарківПрайд.

«13 вересня на території міста пройшли кілька масових заходів. Так, в рамках проведення тижня ХарківПрайд 70 представників громадської організації «Харківське Жіноче Об’єднання «Сфера» на 22 автомобілях взяли участь в автопробігу.

На майданчику біля ХДАТОБу та на майдані Конституції громадські організації «Правий сектор» та «Спортивний корпус» провели мирний захід «Традиційна родина – сильна країна». Окрім цього, біля пам’ятника Незалежності на майдані Конституції відбулась акція громадської організації «Традиція і порядок», – повідомили у поліції Харкова.

За словами начальника Управління превентивної діяльності Сергія Бірбасова, в масових заходах на території Харкова взяли участь близько 100 громадян.

В центральній частини міста публічний порядок та безпеку забезпечували 120 працівників поліції та 50 військовослужбовців Нацгвардії.

Грубих порушень громадського порядку під час заходів не зафіксовано.

Нагадаємо, поліція Одеси затримала майже 20 осіб за участь у сутичках на Думські площі.

Як повідомлялося, 8 вересня, У Харкові невідомі втретє за тиждень напали на офіс ЛГБТ-спільноти.