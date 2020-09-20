В Запоріжжі на акції ЛГБТ-спільноти «Місто без стереотипів» відбулися сутички



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В акції взяли участь близько 500 осіб. Для її охорони залучили 430 поліцейських та 240 військових Фото Укрінформ

Один із противників акції дістав зброю і погрожував нею учасникам

Під час акції ЗапоріжжяПрайд-2020, яка пройшла у місті вперше, поліція затримала трьох радикально налаштованих чоловіків, один із них був зі зброєю.

Як повідомляє Укрінформ, за попередніми підрахунками правоохоронців, у марші за рівність взяли участь близько 500 осіб із Харкова, Львова, Києва, Одеси. Захід проходив у центрі Запоріжжя, на площі Фестивальній.

На площі також зібралися і противники подібних заходів. Вони вигукували образливі фрази, кидали яйця. Противників було вдвічі менше за учасників маршу.

Після завершення акції поліція витіснила радикалів із площі. У цей момент і було затримано трьох чоловіків. За словами озброєного чоловіка, він хотів вистрілити в учасників, бо ненавидить людей із нетрадиційною орієнтацією. Постраждалих немає.

Як повідомляє поліція Запорізької області, у неділю для забезпечення громадського порядку акції «Місто без стереотипів» було залучено понад 430 співробітників поліції та 240 військовослужбовців.

«Під час акції агресивно налаштовані молодики намагалися кидати петарди та яйця по активістам. Утім поліція миттєво відреагувала: за порушення публічної безпеки і громадського порядку затримані три особи, серед них один чоловік, який дістав зброю і направив у бік учасників заходу. Порушники доставлені до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області для надання пояснень.

Співробітники поліції вилучили предмет, зовні схожий на револьвер «Флобер», його направлять на проведення експертизи до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України», йдеться у повідомленні.

На двох 39-річних місцевих мешканців складені адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 13 вересня у Харкові відбувся АвтоПрайд.