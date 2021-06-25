У Києві розгорілися пристрасті довкола концерту російського Басти (відео)

Російський репер виступить в Києві 25 і 26 червня

Російський репер Василь Вакуленко, більш відомий під псевдонімом Баста, виступить в Києві 25 і 26 червня в столичному клубі Stereo Plaza.

Тим, хто збирається най його концерт, український журналіст Андрій Павловський нагадав, що репер підтримав російську агресію в Україні. Про це Павловський написав у своєму Telegram-каналі.

«Тим хто йде на концерт закидають, що репер підтримав російську агресію в Україні, а вони тепер відвідують його концерт. А ви за проведення таких концертів чи Баста повинен бути під забороною в Україні?», – написав журналіст.

Тим часом,у Києві під клубом, де проходить концерт Басти зібралися як його прихильники, так ті, хто засуджують артиста з держави-окупанта. Між ним виникла суперечка.

Нагадаємо, як раніше писав «Главком», у клубі, де проходить концерт, заявили: «Інформація про прохання СБУ внести Басту в «чорний список» Мінкульту нам не надходила. Нам подзвонили і сказали: будуть дзвонити люди, можете відповідати сміливо, що концерти будуть».

Нагадаємо, раніше активіст Сергій Стерненко заявляв про те, що є всі підстави не пускати Басту до України.

«Участь у заході, який прославляє окупацію Криму, є прямою підставою не пускати його в Україну як особу, яка загрожує національній безпеці... СБУ про це знала, але його все-таки пустили», – раніше говорив активіст.

Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит.