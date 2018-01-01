У Києві прощаються з першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком
- Сьогодні, 10:51
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Першого космонавта незалежної України поховають на Байковому кладовищі
Першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка проводжають в останню путь 2 лютого в Києві. Про це повідомили в Державному космічному агентстві.
Церемонія відспівування пройшла о 8 годині у Володимирському соборі.
Прощання розпочалося у клубі Кабінету Міністрів на вулиці Інститутській, 7, воно триватиме до 13.30, повідомляє кореспондент «Главкома».
Поховають Каденюка на Байковому кладовищі о 14.00 у районі центральної алеї, де покояться футбольний тренер Валерій Лобановський і актор Богдан Ступка.
О 16.00 у готелі «Київ» пройде поминальний обід.
67-річний Каденюк помер 31 січня у столичному парку «Царське село» під час ранкової пробіжки.
У 1995 році його відібрали до групи космонавтів Національного космічного агентства України. Вишкіл проходив у Національному аерокосмічному агентстві США. У період із 19 листопада до 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському шаттлі «Колумбія» місії STS-87.