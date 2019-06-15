  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів: четверо загиблих, троє травмованих

    • Розсилка
    У Києві сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів: четверо загиблих, троє травмованих
    Фото: facebook.com/kostya.klymenko

    За даними правоохоронців, автомобіль Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху

    Сьогодні зранку у Києві на площі Деміївська сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули четверо людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

    «На 102 надійшло повідомлення, що на площі Деміївська сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Патрульні з місця події доповідають, що внаслідок ДТП чотири людини загинули та ще трьох госпіталізують», - розповіли у прес-службі поліції.

    Читайте також

    За даними правоохоронців, автомобіль Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів: четверо загиблих, троє травмованих
    У Києві сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів: четверо загиблих, троє травмованих
    У Києві сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів: четверо загиблих, троє травмованих
    Фото: facebook.com/kostya.klymenko

    На місці працює слідчо-оперативна група по дорожньо-транспортних пригодах.

    Як повідомлялось, сьогодні 15 червня, о 02:40 у смт Димер Вишгородського району на Київщині на стоянці автотранспортного підприємства виникла пожежа. Вогнем було знищено 10 маршрутних автобусів «Богдан».

    Читайте також
    ДТП Київ смерть автомобіль аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ