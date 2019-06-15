У Києві сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів: четверо загиблих, троє травмованих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/kostya.klymenko

За даними правоохоронців, автомобіль Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху

Сьогодні зранку у Києві на площі Деміївська сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули четверо людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

«На 102 надійшло повідомлення, що на площі Деміївська сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Патрульні з місця події доповідають, що внаслідок ДТП чотири людини загинули та ще трьох госпіталізують», - розповіли у прес-службі поліції.

За даними правоохоронців, автомобіль Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху.

На місці працює слідчо-оперативна група по дорожньо-транспортних пригодах.

Як повідомлялось, сьогодні 15 червня, о 02:40 у смт Димер Вишгородського району на Київщині на стоянці автотранспортного підприємства виникла пожежа. Вогнем було знищено 10 маршрутних автобусів «Богдан».