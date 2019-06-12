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    У Борисполі перекинувся фургон із п’яним, як чіп, водієм за кермом (фото)

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    Водій Renault Trafic не впорався з керуванням, здійснив наїзд на перешкоду та перекинувя - У Борисполі перекинувся фургон із п’яним, як чіп, водієм за кермом (фото)
    Водій Renault Trafic не впорався з керуванням, здійснив наїзд на перешкоду та перекинувя
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У водія зафіксували 2,24 проміле алкоголю

    У вівторок, 11 червня, близько 21-ї години патрульні прибули на виклик щодо дорожньо-транспортної пригоди без потерпілих, яка трапилась у місті Бориспіль.

    Інспектори встановили, що автопригода трапилась внаслідок того, що водій Renault Trafic не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду, а це понесло за собою перекидання транспортного засобу. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Пошкоджень 41-річний водій не отримав, проте охоронці порядку виявили ознаки, характерні алкогольному сп’янінню.

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    Патрульні запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, і чоловік вирішив пройти його у медзакладі. Результат освідування – 2,24 проміле алкоголю.

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    У Борисполі перекинувся фургон із п’яним, як чіп, водієм за кермом (фото)
    У Борисполі перекинувся фургон із п’яним, як чіп, водієм за кермом (фото)
    У Борисполі перекинувся фургон із п’яним, як чіп, водієм за кермом (фото)
    У Борисполі перекинувся фургон із п’яним, як чіп, водієм за кермом (фото)
    У Борисполі перекинувся фургон із п’яним, як чіп, водієм за кермом (фото)

    Водію фургона довелось попрощатись зі своїми правами водія, які вилучили патрульні, а також він отримав від охоронців порядку адмінматеріали за ч.1 ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння), ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст.126 КУпАП (відсутність поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності).

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