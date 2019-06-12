У Борисполі перекинувся фургон із п’яним, як чіп, водієм за кермом (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій Renault Trafic не впорався з керуванням, здійснив наїзд на перешкоду та перекинувя Фото: Патрульна поліція Київської області

У водія зафіксували 2,24 проміле алкоголю

У вівторок, 11 червня, близько 21-ї години патрульні прибули на виклик щодо дорожньо-транспортної пригоди без потерпілих, яка трапилась у місті Бориспіль.

Інспектори встановили, що автопригода трапилась внаслідок того, що водій Renault Trafic не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду, а це понесло за собою перекидання транспортного засобу. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Пошкоджень 41-річний водій не отримав, проте охоронці порядку виявили ознаки, характерні алкогольному сп’янінню.

Патрульні запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, і чоловік вирішив пройти його у медзакладі. Результат освідування – 2,24 проміле алкоголю.

Водію фургона довелось попрощатись зі своїми правами водія, які вилучили патрульні, а також він отримав від охоронців порядку адмінматеріали за ч.1 ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння), ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст.126 КУпАП (відсутність поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності).