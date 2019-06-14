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    Смертельна ДТП під Києвом: вантажівка з рогатою худобою врізалася у стовп (фото)

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    Вантажівка, яка перевозила велику рогату худобу, вразалася в опору електромережі - Смертельна ДТП під Києвом: вантажівка з рогатою худобою врізалася у стовп (фото)
    Вантажівка, яка перевозила велику рогату худобу, вразалася в опору електромережі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники деблокували тіла водія та пасажира із пошкодженого автомобіля

    У п’ятницю, 14 червня, вранці сталася ДТП у місті Васильків Київської області. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 07:10.

    На місце виклику було направлено відділення 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, інформує пресслужба ДСНС.

    По прибуттю на місце виклику було встановлено, що під час руху водій вантажного автомобіля, який перевозив рогату худобу, не впорався з керуванням автомобілем та здійснив зіткнення з опорою електромережі.

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    Внаслідок ДТП водій та пасажир загинули на місці.

    Рятувальники деблокували тіла водія та пасажира із пошкодженого автомобіля.

    На місці події працювали 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

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    Смертельна ДТП під Києвом: вантажівка з рогатою худобою врізалася у стовп (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: вантажівка з рогатою худобою врізалася у стовп (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: вантажівка з рогатою худобою врізалася у стовп (фото)

    Нагадаємо, 12 червня вранці на 142-му кілометрі траси Київ-Одеса сталася серйозна ДТП, в результаті якої постраждали семеро людей.

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