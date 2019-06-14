Смертельна ДТП під Києвом: вантажівка з рогатою худобою врізалася у стовп (фото)
Рятувальники деблокували тіла водія та пасажира із пошкодженого автомобіля
У п’ятницю, 14 червня, вранці сталася ДТП у місті Васильків Київської області. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 07:10.
На місце виклику було направлено відділення 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, інформує пресслужба ДСНС.
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що під час руху водій вантажного автомобіля, який перевозив рогату худобу, не впорався з керуванням автомобілем та здійснив зіткнення з опорою електромережі.
Внаслідок ДТП водій та пасажир загинули на місці.
Рятувальники деблокували тіла водія та пасажира із пошкодженого автомобіля.
На місці події працювали 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Нагадаємо, 12 червня вранці на 142-му кілометрі траси Київ-Одеса сталася серйозна ДТП, в результаті якої постраждали семеро людей.