Смертельна ДТП під Києвом: вантажівка з рогатою худобою врізалася у стовп (фото)



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Вантажівка, яка перевозила велику рогату худобу, вразалася в опору електромережі Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували тіла водія та пасажира із пошкодженого автомобіля

У п’ятницю, 14 червня, вранці сталася ДТП у місті Васильків Київської області. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 07:10.

На місце виклику було направлено відділення 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, інформує пресслужба ДСНС.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що під час руху водій вантажного автомобіля, який перевозив рогату худобу, не впорався з керуванням автомобілем та здійснив зіткнення з опорою електромережі.

Внаслідок ДТП водій та пасажир загинули на місці.

Рятувальники деблокували тіла водія та пасажира із пошкодженого автомобіля.

На місці події працювали 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Нагадаємо, 12 червня вранці на 142-му кілометрі траси Київ-Одеса сталася серйозна ДТП, в результаті якої постраждали семеро людей.