Розшук незаконних активів: вказано звідки АРМА отримує інформацію

Для ефективного розшуку незаконних активів станом на сьогодні Національне агентство налагодило інформаційний обмін з фінансовими установами

Інформацію стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) надають 69 банківських установ.

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Про це повідомляє пресслужба АРМА.

«Для ефективного розшуку незаконних активів станом на сьогодні Національне агентство налагодило інформаційний обмін з 69 банківськими установами (в тому числі з тими, які перебувають на стадії ліквідації). Відтак, на письмову вимогу АРМА банками надається інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю», – йдеться в повідомленні.

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У нацагентстві зазначили, що за підсумками першого кварталу цього року до 69 банків було надіслано 1 258 банківських запитів, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Останнім часом, у ЗМІ та від деяких представників влади масово поширюються розмови про реформування Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Мовляв, оскільки воно неефективне, його треба «ліквідувати», а майно, що перебуває в управлінні агентства, передати, наприклад, ФДМУ. Кажуть, що такі ініціативи дуже підтримують в ОП (а може навіть саме звідти вони й походять, але тут підтвердження поки дуже неточні).