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Розшук незаконних активів: вказано звідки АРМА отримує інформацію

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Розшук незаконних активів: вказано звідки АРМА отримує інформацію
фото з вільних джерел

Для ефективного розшуку незаконних активів станом на сьогодні Національне агентство налагодило інформаційний обмін з фінансовими установами

Інформацію стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) надають 69 банківських установ.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

«Для ефективного розшуку незаконних активів станом на сьогодні Національне агентство налагодило інформаційний обмін з 69 банківськими установами (в тому числі з тими, які перебувають на стадії ліквідації). Відтак, на письмову вимогу АРМА банками надається інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю», – йдеться в повідомленні.

У нацагентстві зазначили, що за підсумками першого кварталу цього року до 69 банків було надіслано 1 258 банківських запитів, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Останнім часом, у ЗМІ та від деяких представників влади масово поширюються розмови про реформування Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Мовляв, оскільки воно неефективне, його треба «ліквідувати», а майно, що перебуває в управлінні агентства, передати, наприклад, ФДМУ. Кажуть, що такі ініціативи дуже підтримують в ОП (а може навіть саме звідти вони й походять, але тут підтвердження поки дуже неточні).

Теги: Україна АРМА банк

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