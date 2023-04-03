Росія заявляє про передачу Україні п'ятьох поранених воїнів

Офіційної інформації від представників України про передачу поранених захисників наразі немає

Сьогодні, 3 квітня, російська сторона ймовірно, передала Україні п'ятьох поранених військовослужбовців. Про це заявила уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, повідомляють росЗМІ.

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«Сьогодні в Україну репатрійовано п'ятеро поранених військовослужбовців ЗСУ. Продовжуємо роботу в цьому напрямку», – заявила вона.

Варто зауважити, що офіційної інформації від представників України про передачу поранених солдатів наразі немає.

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Російська чиновниця також додала, що наприкінці березня Україна передала Росії п'ятьох поранених солдатів.

Раніше повідомлялося, що 24 березня, відбулася чергова передача тіл українських захисників на рідну землю. Україна повернула 83 загиблих військових.

Нагадаємо, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.