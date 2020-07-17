У Києві за два місяці утилізували 600 контейнерів з використаними масками і рукавичками



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Контейнери є у мережах магазинів Billа та Metro

Приблизно 6 тисяч кілограм небезпечних відходів уникли потрапляння на сміттєзвалище

З пунктів збору використаних масок та рукавичок вивезли та утилізували 600 контейнерів з відходами. Про це повідомив депутат Київради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий. «В одному контейнеры – близько 10 кілограмів сміття. Тож приблизно 6 тисяч кілограм небезпечних відходів уникли потрапляння на сміттєзвалище. 6 тисяч кілограмів масок та рукавиць, на яких могли міститись бактерії та віруси, повністю знищені і вже не становитимуть небезпеки», – написав депутат.

Киян закликали і далі викидати свої використані засоби індивідуального захисту в спеціальних пунктах. «Так, як адаптивний карантин триває, продовжуємо збирати використані маски та рукавички від киян. Нагадую, контейнери є у мережах магазинів Billа та Metro», – підкреслив депутат.

Раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України готує проєкт постанови, згідно з яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

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