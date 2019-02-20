У Києві затримано групу осіб за несанкціоноване використання службової інформації



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Групу очолював колишній посадовець Нацполіції

У Києві затримано групу осіб на чолі з колишнім посадовцем Нацполіції за несанкціоноване використання службової інформації. Про це повідомили у прес-службі Департаменту внутрішньої безпеки та головного слідчого управління Нацполіції.

Встановлено причетність колишнього посадовця НПУ до злочинних дій. А саме: 47-річний полковник поліції – колишній очільник одного з Департаментів – на початку 2018 року вийшов на пенсію і налагодив схему незаконного збагачення, шляхом систематичного незаконного втручання у роботу автоматизованих систем МВС та НПУ та незаконного використання інформації з обмеженим доступом.

Полковник поліції у відставці залучив до своїх планів спеціалістів, з числа співробітників НПУ, які здійснюють обслуговування автоматизованих відомчих баз.

«Завербовані» спільники надавали змогу іншим учасникам організованої групи – своїм колишнім колегам – здійснювати несанкціоноване, віддалене втручання до службових систем, з метою незаконного отримання конфіденційних відомостей про громадян України, на користь представників комерційних організацій за грошову винагороду.

Клієнтами та нелегальними користувачами службової інформації ставали служби безпеки і персоналу колекторних контор, великих приватних підприємств, банківських установ, або будь-яка платоспроможна особа. Одних цікавили відомості при прийомі людей на роботу, інших – адреси фактичного проживання кредиторів чи боржників, третіх – персональні дані працівників правоохоронних органів.

Для прикриття злочинної діяльності організатор групи відкрив фіктивне приватне підприємство у сфері надання телекомунікаційних послуг. Його колишній підлеглий, діючий співробітник НПУ, крім забезпечення боса безперешкодним доступом на персональному комп’ютері до службових баз, налагодив за місцем свого мешкання таку собі «чергову частину», на кшталт call-центра «102». Цілодобово, у телефонному режимі, клієнти отримували потрібну їм інформацію.

Отримані таким шляхом доходи екс-посадовця поліції стали поясненням придбаної ним у Києві нерухомості – 9 квартир, які наразі він здає в оренду. Частина з них була куплена до виходу на пенсію, тобто витік конфіденційної інформації здійснювався ним і під час перебування на службі в органах.

Було проведено 58 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, у службових кабінетах співробітників поліції, працівників банків, підприємств та контор. Вилучено різноманітну оргтехніку, сервер, мобільні телефони, копії документів, чорнову документацію, набої і кошти у вітчизняній та іноземній валюті.

Відразу після одержання чергової грошової винагороди за надану інформацію затримано співорганізатора групи. Також на підставі ст.208 КПК України затримано ще трьх основних фігурантів, в тому числі – колишнього начальника Департаменту.

Слідчими ГСУ готується оголошення підозри шістьом учасникам змови за ч.3 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч.2 ст.361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно- обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.