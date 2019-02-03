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    В Києві викрили чоловіка, який адміністрував більше 50 піратських сайтів

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    Кіберполіція викрила чоловіка в адмініструванні більше півсотні піратських сайтів - В Києві викрили чоловіка, який адміністрував більше 50 піратських сайтів
    Кіберполіція викрила чоловіка в адмініструванні більше півсотні піратських сайтів
    Фото: Нацполіція

    Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення

    Роботу усіх ресурсів, які створив та адміністрував 35-річний киянин, наразі припинено. Чоловіку загрожує до шести років ув’язнення.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Працівники кіберполіції встановили чоловіка, який самостійно створив і адміністрував 56 піратських інтернет-ресурсів.

    Серед них – «kinogo2019.com», «kinobudka.net», «onlineseriali.net» та «lostkino.net». Також було встановлено місце розташування серверу з якого здійснювалось відтворення аудіовізуальних творів.

    У Києві провели ряд обшуків. Вилучили ноутбуки, жорсткі диски, телефони і банківські картки, на які зараховувались кошти від розміщення реклами на веб-сайтах. Крім того, вилучили три системні блоки, на яких було розгорнуто 210 віртуальних машин.

    Кримінальне провадження розпочато за порушення авторського права і суміжних прав. Вилучену техніку направили на проведення експертиз.

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    В Києві викрили чоловіка, який адміністрував більше 50 піратських сайтів
    В Києві викрили чоловіка, який адміністрував більше 50 піратських сайтів
    В Києві викрили чоловіка, який адміністрував більше 50 піратських сайтів
    В Києві викрили чоловіка, який адміністрував більше 50 піратських сайтів
    Фото: Нацполіція

    Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

    Раніше повідомлялося, що кіберполіція запустила сервіс для генерації паролів. В сервісі виставлено 8 символів, максимальна довжина — 16

    Національна поліція України Київ кримінал кіно інтернет кібербезпека
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