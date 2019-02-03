В Києві викрили чоловіка, який адміністрував більше 50 піратських сайтів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кіберполіція викрила чоловіка в адмініструванні більше півсотні піратських сайтів Фото: Нацполіція

Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення

Роботу усіх ресурсів, які створив та адміністрував 35-річний киянин, наразі припинено. Чоловіку загрожує до шести років ув’язнення.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Працівники кіберполіції встановили чоловіка, який самостійно створив і адміністрував 56 піратських інтернет-ресурсів.

Серед них – «kinogo2019.com», «kinobudka.net», «onlineseriali.net» та «lostkino.net». Також було встановлено місце розташування серверу з якого здійснювалось відтворення аудіовізуальних творів.

У Києві провели ряд обшуків. Вилучили ноутбуки, жорсткі диски, телефони і банківські картки, на які зараховувались кошти від розміщення реклами на веб-сайтах. Крім того, вилучили три системні блоки, на яких було розгорнуто 210 віртуальних машин.

Кримінальне провадження розпочато за порушення авторського права і суміжних прав. Вилучену техніку направили на проведення експертиз.

Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Раніше повідомлялося, що кіберполіція запустила сервіс для генерації паролів. В сервісі виставлено 8 символів, максимальна довжина — 16