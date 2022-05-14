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    Легендарний художник Марчук подарував свою картину військовим (фото)

    Легендарний художник Марчук подарував свою картину військовим (фото)
    фото: Іван Марчук/Facebook

    Марчук: «Тепер мій «загін» допомагає нашим воїнам боронити рідну землю»

    Один з найвідоміших українських художників сучасності Іван Марчук подарував свою картину українським військовим, після того, як отримав листа з передової. Про це митець розповів у Facebook.

    Марчук зазначив, що картина «Земля моя – моя твердиня», на якій зображений козак з вилами уже надихає вояків боронити рідну землю. Художник розмістив відповідне фото.

    «Буває й таке. Нещодавно отримав лист: «Пане Іване, доброго здоров'я. Я з дуже незручним питанням.. Але все таки наважився))написати. Побачив Ваш гіпнотизуючий загін. Він пречудовий, сильний та мотивуючий! Я був би дуже радий, та маю надію, що і мій загін був би дуже радий споглядати ці очі перед, після завдань, нарядів і т.д.». Ось тепер цей мій «загін» (картина «Земля моя – моя твердиня») допомагає нашим воїнам боронити рідну землю. Переможемо неодмінно!», – написав Марчук.

    Нагадаємо, колишню будівлю посольства США, що на вулиці Володимира Винниченка у Києві, передадуть Міністерству культури та інформаційної політики України для створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука.

    Як повідомлялося, 12 травня художник Іван Марчук відзначив своє 86-річчя. Як повідомлялося, Народний художник України вважає, що його роботи зберігалися у музеї в рідному селі на Тернопільщині у незадовільному стані, тому він їх забрав назад.

    Теги: росія окупанти війна мистецтво Україна окупація #stoprussia
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    Легендарний художник Марчук подарував свою картину військовим (фото)