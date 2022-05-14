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    Зрадник Царьов знову нарвався на «ляпас» від Вілкула

    Раніше Царьов пропонував Вілкулу піти на співпрацю - Зрадник Царьов знову нарвався на «ляпас» від Вілкула
    Раніше Царьов пропонував Вілкулу піти на співпрацю
    фото з відкритих джерел

    Олександр Вілкул знову жорстко відповів Царьову на пропозицію здати Кривий Ріг

    Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул знову послав одіозного нардепа-регіонала минулих скликань Олега Царьова у відомому напрямку. Він опублікував скрін листування прихильника Кремля Володимира Рогова, який також називає себе «членом військово-цивільної адміністрації Запорізької області», із Царьовим, на якому останній вимагає «залишити Олександра Вілкула йому».

    «Хрін вам, а не Кривий Ріг, тварюки! Зрадники та колаборанти знову розважаються на своїх Telegram-каналах», – прокоментував листування Вілкул.

    Нагадаємо, Олег Царьов раніше прибув до України з російськими військами й звернувся до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією».

    Також він пропонував розділити Україну. Царьов заявляв, що у 2014 році Росія захопила дуже мало української території.

    В Україні Царьова засудили до 12 років в'язниці.

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    Теги: росія окупанти війна Кривий Ріг Олег Царьов Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
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    Зрадник Царьов знову нарвався на «ляпас» від Вілкула