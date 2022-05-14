Зрадник Царьов знову нарвався на «ляпас» від Вілкула

Олександр Вілкул знову жорстко відповів Царьову на пропозицію здати Кривий Ріг

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул знову послав одіозного нардепа-регіонала минулих скликань Олега Царьова у відомому напрямку. Він опублікував скрін листування прихильника Кремля Володимира Рогова, який також називає себе «членом військово-цивільної адміністрації Запорізької області», із Царьовим, на якому останній вимагає «залишити Олександра Вілкула йому».

«Хрін вам, а не Кривий Ріг, тварюки! Зрадники та колаборанти знову розважаються на своїх Telegram-каналах», – прокоментував листування Вілкул.

Нагадаємо, Олег Царьов раніше прибув до України з російськими військами й звернувся до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією».

Також він пропонував розділити Україну. Царьов заявляв, що у 2014 році Росія захопила дуже мало української території.

В Україні Царьова засудили до 12 років в'язниці.

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