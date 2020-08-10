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    У кількох містах Білорусі силовики опустили щити

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    <span>Силовики опустили щити в&nbsp;центрі Бреста</span> - У кількох містах Білорусі силовики опустили щити
    Силовики опустили щити в центрі Бреста
    Фото: Nexta

    У низці міст правоохоронці опустили щити або зняли свої шоломи

    Під час протестів після виборів у Білорусі в ряді міст силовики опустили щити або зняли свої шоломи та не реагують на протестувальників.

    Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

    Зокрема, силовики опустили щити в центрі Бреста.

    Також силовики не вступають в сутички з протестувальниками в Новополоцьку.

    Повідомляється також, що силовики зняли шоломи в Бобруйську.

    Також ОМОН опустив щити в Кобріні.

    Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі.

    Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

    Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

    Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

    Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

    Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

    Як відомо, ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів». 

    Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

    Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. 

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

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