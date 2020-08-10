У кількох містах Білорусі силовики опустили щити
У низці міст правоохоронці опустили щити або зняли свої шоломи
Під час протестів після виборів у Білорусі в ряді міст силовики опустили щити або зняли свої шоломи та не реагують на протестувальників.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Зокрема, силовики опустили щити в центрі Бреста.
Також силовики не вступають в сутички з протестувальниками в Новополоцьку.
Повідомляється також, що силовики зняли шоломи в Бобруйську.
Також ОМОН опустив щити в Кобріні.
Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі.
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.
Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.
Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.
Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.
Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.
Як відомо, ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.
Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».
Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.
Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.
За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.