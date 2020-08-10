У кількох містах Білорусі силовики опустили щити



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Силовики опустили щити в центрі Бреста Фото: Nexta

У низці міст правоохоронці опустили щити або зняли свої шоломи

Під час протестів після виборів у Білорусі в ряді міст силовики опустили щити або зняли свої шоломи та не реагують на протестувальників.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Зокрема, силовики опустили щити в центрі Бреста.

Також силовики не вступають в сутички з протестувальниками в Новополоцьку.

Повідомляється також, що силовики зняли шоломи в Бобруйську.

Також ОМОН опустив щити в Кобріні.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

Як відомо, ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.