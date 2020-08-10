Тихановська виступила зі зверненням до силовиків: Зупиніть насильство



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На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей Фото: Tut.by

Світлана Тихановська попросила міліцію і війська пам'ятати про те, що вони частина народу

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків на тлі масових протестів та сутичок в країні.

Тихановська попросила міліцію і війська пам'ятати про те, що вони частина народу. Також вона звернулася до своїх виборців:

«Запобігайте провокаціям, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства. Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити», – заявила кандидатка у президенти Білорусі.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента. Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.