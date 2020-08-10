Тихановська виступила зі зверненням до силовиків: Зупиніть насильство
Світлана Тихановська попросила міліцію і війська пам'ятати про те, що вони частина народу
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків на тлі масових протестів та сутичок в країні.
Тихановська попросила міліцію і війська пам'ятати про те, що вони частина народу. Також вона звернулася до своїх виборців:
«Запобігайте провокаціям, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства. Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити», – заявила кандидатка у президенти Білорусі.
Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі.
Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.
Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.
Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.
Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.
Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента. Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.
Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».
Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.
За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.