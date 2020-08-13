У Китаї коронавірус виявили на поверхні замороженої курятини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Китаї зафіксували ще 20 пацієнтів з безсимптомним перебігом захворювання

Материковий Китай повідомив про ще 19 «активних« хворих на коронавірус.

У китайському місті ШеньчженьCovid-19 виявили на зразках поверхні заморожених курячих крилець, імпортованих з Бразилії.

Про це із посиланням на повідомлення місцевої влади від четверга, 13 серпня, пише People's Daily, Chinа.

Зазначається, що люди, які опинилися в зоні ризику, вже здали тести на коронавірус та отримали негативні результати. Продукти, які встигли продати, відстежили та обробили.

А тим часом материковий Китай повідомив про 19 нових випадків активної форми Covid-19. Також в країні зафіксували ще 20 пацієнтів з безсимптомним перебігом захворювання.

Серед «активних« пацієнтів 11 заразилися за кордоном, тоді як 8 підхопили інфекцію в адміністративному центрі Сіньцзян-Уйгурського автономного району Урумчі, де нещодавно зафіксували спалах Covid-19.

Як писав «Главком», до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області та Київ.

Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).