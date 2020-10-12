У Китаї протестують на Covid-19 дев'ятимільйонне місто



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Містян тестуватимуть через виявлені 12 нових випадків коронавірусу

Тести на коронавірус усім жителям планують зробити за п'ять днів

У китайському місті Ціндао за п’ять днів зроблять тести на Covid-19 усім дев'ти мільйонам жителів через виявлені 12 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє BBC із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що випадки зараження пов’язують із місцевою лікарнею, яка приймає пацієнтів із коронавірусом, що прибули з-за кордону.

Зокрема, там було виявлено шість симптомних і шість безсимптомних заражень на коронавірус.

Раніше у травні влада китайського міста Ухань, яке стало епіцентром глобальної пандемії, проводила тестування усіх 11 млн жителів за 10 днів.

Як повідомлялося, у світі на сьогодні коронавірусом заразилося вже 37,7 млн людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 28360010 людей, а кількість померлих зросла до 1 081446 людей.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.