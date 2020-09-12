У Конго внаслідок обвалу шахти золотих копалень загинули понад 50 осіб



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Золоті копальні в Конго

В трьох колодязях глибиною близько 50 метрів знаходилися понад 50 осіб

У східній частині Демократичної Республіки Конго понад 50 людей загинули після того, як зсуви завалили три нелегальні золотодобувні свердловини. Проливні дощі протягом декількох днів призвели до катастрофи. Про це повідомляє Associated Press.

«Землекопи та перевізники каменів були поглинуті водою. Бригада рятувальників з мотопомпами приїхала, щоб забрати тіла загиблих», – повідомила місцева влада.

Дівчина, яка пережила трагедію, розповіла, що в трьох колодязях глибиною близько 50 метрів знаходилися понад 50 осіб.

Нагадаємо, що у Донецькій області на шахті загинув гірник.