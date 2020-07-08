У Донецькій області на шахті загинув гірник
У Донецькій області на шахті загинув гірник
В момент, коли шахтар виконував свою роботу, стався обвал породи, і чоловіка засипалоУ Донецькій області на шахті в Мирнограді при виконанні підземних робіт загинув гірник 1973 року народження.
Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
У вівторок, 8 липня, в Мирноградське відділення поліції звернувся гірничий диспетчер шахти і повідомив, що на підприємстві стався нещасний випадок.
За попередньою інформацією, в момент, коли шахтар виконував свою роботу, стався обвал породи, і чоловіка засипало. Потерпілий помер на місці.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Зараз тривають слідчі дії.