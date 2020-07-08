У Донецькій області на шахті загинув гірник



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У Донецькій області на шахті загинув гірник

В момент, коли шахтар виконував свою роботу, стався обвал породи, і чоловіка засипало

У Донецькій області на шахті в Мирнограді при виконанні підземних робіт загинув гірник 1973 року народження.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

У вівторок, 8 липня, в Мирноградське відділення поліції звернувся гірничий диспетчер шахти і повідомив, що на підприємстві стався нещасний випадок.

За попередньою інформацією, в момент, коли шахтар виконував свою роботу, стався обвал породи, і чоловіка засипало. Потерпілий помер на місці.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Зараз тривають слідчі дії.