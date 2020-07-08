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    Події в Україні

    У Донецькій області на шахті загинув гірник

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    У Донецькій області на шахті загинув гірник - У Донецькій області на шахті загинув гірник
    У Донецькій області на шахті загинув гірник

    В момент, коли шахтар виконував свою роботу, стався обвал породи, і чоловіка засипало

    У Донецькій області на шахті в Мирнограді при виконанні підземних робіт загинув гірник 1973 року народження.

    Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

    У вівторок, 8 липня, в Мирноградське відділення поліції звернувся гірничий диспетчер шахти і повідомив, що на підприємстві стався нещасний випадок.

    За попередньою інформацією, в момент, коли шахтар виконував свою роботу, стався обвал породи, і чоловіка засипало. Потерпілий помер на місці.

    За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

    Зараз тривають слідчі дії.

    шахта Донеччина
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