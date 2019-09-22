У Конгресі вимагають від адміністрації Трампа стенограму розмови із Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З вимогою до Білого дому виступив комітет з розвідки Палати представників та співголова групи підтримки України в Конгресі конгресвумен Марсі Каптур

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп тисне на Зеленського, щоб той допоміг йому з виборами

Конгресмени Сполучених Штатів Америки звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою надати стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє «Голос Америки».

З відповідною вимогою виступив комітет з розвідки Палати представників та співголова групи підтримки України в Конгресі конгресвумен Марсі Каптур.

«Сьогодні преса вказує, що скарга подана представником розвідки, в рамках захисту викривачів порушень щодо можливого порушення президентом Трампом основ національної безпеки, може стосуватися України», - заявила Каптур.

Каптур приєдналась до вимог розкрити деталі скарги, а також оприлюднити стенограму розмови президентів і закликала «спікера та лідера меншості вжити всіх дій передбачених наглядовими повноваженнями Конгресу, щоб отримати відповідні документи і необхідні свідчення та встановити факти і обставини».

«Після історичних виборів в Україні та продовження демократичної боротьби, народ України заслуговує на нашу повну підтримку. Ми мусимо знати наскільки президент та його юрист Руді Джуліані використовують вагу міжнародної політики США, включаючи затримки важливої допомоги, щоб просувати власні вузькі інтереси», - наголосила Каптур.

Учасниця президентських перегонів конгресвумен Елізабет Воррен також закликала до початку імпічменту президента.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп тисне на Зеленського, щоб той допоміг йому з виборами. Американський президент, за даними The Washington Post, намагається домогтися поновлення розслідування в Україні проти свого головного конкурента Джо Байдена.

За інформацією The Wall Street Journal, Трамп вісім разів згадував про Байдена у розмові з Зеленським.

Натомість Трамп прямо заявив журналістам у Білому домі, що не обговорював жодних питань щодо Байдена із президентом Зеленським.

Також у МЗС України запевняють, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який недавно побував в Україні і зустрівся із Зеленським, запевняє, що Трамп все ж висував вимоги Зеленському, а в Україні боялися їх ігнорувати.

Джозеф Байден відреагував на скандал щодо тиску президента США Дональда Трампа та вимагає оприлюднити розшифровку розмови із Зеленським.

До слова, 19 вересня юрист Джордж Конвей, чоловік наближеної до Трампа радниці Келліан Конвей, закликав до імпічменту Трампа через спроби тиску на Україну.

Як відомо, Володимир Зеленський 23-26 вересня здійснить робочий візит до США.