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У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту

Опісля опівночі 15 травня 2023 року в Україні у низці областей була оголошена повітряна тривога. 

Незабаром після її оголошення у Херсоні та Краматорську, що на Донбасі, пролунали потужні вибухи.

 Про це повідомили очевидці у соціальних мережах. 

Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації. 

Також пізніше стало відомо, що вибухи пролунали і в Костянтинівці, що на Донеччині. 

Раніше повідомлялося, що п'ятеро мирних жителів Херсонської області підірвалися на російській вибухівці. Усі вони загинули. 

Нагадаємо, що у Міноборони України зазначили, що в той час, коли в Європі відбувається свято музики, єдності та світла на пісенному конкурсі Євробачення Росія запускає крилаті ракети по Україні, яка протистоїть темряві. 

Зокрема у результаті вибухів під Маріуполем 13 травня було знешкоджено близько 50 російських військових.

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