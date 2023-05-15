У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи

Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту

Опісля опівночі 15 травня 2023 року в Україні у низці областей була оголошена повітряна тривога.

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Незабаром після її оголошення у Херсоні та Краматорську, що на Донбасі, пролунали потужні вибухи.

Про це повідомили очевидці у соціальних мережах.

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Наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Також пізніше стало відомо, що вибухи пролунали і в Костянтинівці, що на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що п'ятеро мирних жителів Херсонської області підірвалися на російській вибухівці. Усі вони загинули.

Нагадаємо, що у Міноборони України зазначили, що в той час, коли в Європі відбувається свято музики, єдності та світла на пісенному конкурсі Євробачення Росія запускає крилаті ракети по Україні, яка протистоїть темряві.

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Зокрема у результаті вибухів під Маріуполем 13 травня було знешкоджено близько 50 російських військових.