Під Маріуполем пролунали вибухи: загинули десятки окупантів

На місце вибуху вирушили понад 20 «швидких» із окупованого Маріуполя та району

«Прилетіло» у будівлю клубу, де розташовувалися російські військові

У результаті вибухів під Маріуполем 13 травня було знешкоджено близько 50 російських військових. Про це йдеться в заяві Маріупольської міської ради.

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«Бавовна» в Маріупольському районі. 9 прильотів по окупантам! Вибухи сталися поблизу Маріуполя – у Нікольській територіальній громаді, біля села Республіка», – повідомили в міськраді.

За даними мерії, після вибухів туди відправлено понад 20 «швидких» із окупованого Маріуполя та району.

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«Імовірна велика кількість постраждалих, попередньо близько 50 вбитих окупантів», – додали в міській раді.

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, «прилетіло» у будівлю клубу, де розташовувалися російські військові.

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, о 8:49 в окупованому Маріуполі прогримів дуже гучний вибух.

Як повідомлялося, з окупованої території Донеччини до Росії почали масово тікати представники окупаційної влади та колаборанти. Очевидці повідомляють, що на українському-російському кордоні утворилися довжелезні черги.