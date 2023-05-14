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Під час фіналу Євробачення Росія запустила ракети по Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Під час фіналу Євробачення Росія запустила ракети по Україні
український гурт Tvorchi в ефірі Євробачення відреагували на обстріл Тернополя
фото з відкритих джерел

У Міноборони України прокоментували запуски ракет ввечері 13 травня, коли відбувався пів фінал Євробачення

У Міноборони України зазначили, що в той час, коли в Європі відбувається свято музики, єдності та світла на пісенному конкурсі Євробачення Росія запускає крилаті ракети по Україні, яка протистоїть темряві. Про це Міноборони написало у Twitter.

Зазначимо, що у ніч проти 14 травня у Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі  є влучання у складські приміщення, травмовані двоє людей.

Також по Харкову та області окупанти завдали ударів.

Нагадаємо, що у Ліверпулі завершився пісенний конкурс «Євробачення 2023», який цього року проходив у Великій Британії від імені України. Швеція перемогла на Євробаченні-2023. Україна – на шостому місці. 

Зокрема український гурт Tvorchi в ефірі Євробачення емоційно відреагували на обстріл рідного Тернополя.

До слова, учасник Євробачення від Молдови під час виступу прокричав звернення до українців.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль у вогняній сукні з глибоким декольте викликала фурор на Євробаченні.

Однак справжньою несподіванкою стала поява Кейт Міддлтон у кліпі українського гурту Kalsuh Orchestra для відкриття пісенного конкурсу. Принцеса Уельська виконала на роялі уривок з переможної пісні колективу Stefania. 

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Теги: Швеція Тіна Кароль Кейт Міддлтон свято Україна обстріл конкурс Міноборони Ізраїль Євробачення окупанти росія Tvorchi

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