Два роки після удару РФ по вокзалу в Краматорську: в Україні вшанували пам’ять загиблих

8 квітня 2022 року російські війська поцілили ракетою «Точка-У» по людях, які евакуювалися

8 квітня 2022 року російські війська поцілили ракетою «Точка-У» по людях, які евакуювалися до більш безпечних міст України

Сьогодні – другі роковини обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську. 8 квітня 2022 року російські війська поцілили ракетою «Точка-У» по людях, які евакуювалися з Донецької області до більш безпечних міст України. Тоді загинула 61 людина та понад 120 були поранені. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facedook нагадав голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Краматорську вщанували пам'ять загиблих під час ракетного удару по залізничному вокзалу 8 квітня 2022 року фото: Вадим Філашкін

«В той день росіяни вдарили як завжди цинічно. Знаючи, що люди чекають на евакуацію до більш безпечних регіонів, ворог цілеспрямовано атакував масове скупчення цивільних», – нагадав начальник Донецької ОВА.

61 загиблий і 121 поранений. Це досі один із найбільших воєнних злочинів, які росіяни вчинили в Україні за всі 10 років війни.

Філашкін нагадав про цинічний надпис, який був на ракеті, що прилетіла тоді у цивільних людей. «І цей напис на ракеті, як насмішка, – «За дітей». Росіяни вбили сотні українських дітей, у тому числі 9 у тій атаці на Краматорськ, і з особливою радістю глузують з усього світу, пишучи нахабні гасла. Наче думають, що їм за це нічого не буде», – зазначив він.

Філашкін вірить, що день розплати за такі злодіяння росіян настане. «Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності. А кожну жертву – пам'ятатимемо», – додав нагадав начальник ОВА.

Другі роковини російського ракетного удару по вокзалу Краматорська фото Вадим Філашкін

Голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко згадав день ракетного удару по вокзалу Краматорська. За його словами, десь о пів на одинадцяту ранку стався вибух.

«Спочатку здалося, що десь поряд. Дзвінок: це на вокзалі! 10:35 вже там. Перше, що відчув – це запах заліза. Густий болісний запах крові. Вона була всюди. Те, що я бачив… нікому й ніколи… Не зранку, а саме тоді – почався найстрашніший день в моєму житті. Найстрашніший день в житті кожного, хто був на вокзалі того дня у Краматорську», – згадує Гончаренко.

Він також повідомив, що окупанти того дня вбили 9 дітей.

«Того дня Росія вбила ракетою 9 дітей. Ще 23 дитини – зазнали поранень. Загалом цей кровавий теракт забрав життя 61 людини, понад сотню – поранено», – зазначив керівник МВА.

На знак вшанування памʼяті загиблих від ракетного удару по всіх вокзалах України о 10.30 Укрзалізницею було оголошено хвилину мовчання.

У компанії нагадали, що в ніч, напередоні ракетного удару, з краматорського вокзалу вирушили три евакуаційні поїзди. «Тоді ці рейси стали рятівними для майже 4 тисяч пасажирів, а після атаки вокзал Краматорська був тимчасово зачинений через пошкодження», – розповіли в Укрзалізниці. Вокзал відновив роботу шість місяців потому. Квитки на перший рейс були викуплені повністю.

Нагадаємо, російські фашисти 8 квітня 2022 року вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. По залізничній станції, де перебувало понад 4 тисячі осіб, які чекали на евакуацію, росіяни випустили ракету «Точка-У» з касетними боєприпасами.

Російські фашисти 8 квітня 2022 року вдарили по залізничному вокзалу Краматорська фото armyinform.com.ua

О 10:28 ракета вибухнула високо в повітрі, розкидавши касетні елементи вокзалом, залізничними шляхами та прилеглою територією. Ракети цього типу містять 50 касетних елементів 9Н24, кожен із яких несе 1,45 кг вибухівки і металеві кільця, що при вибуху розриваються на 316 7-грамових уламків, які розлітаються з великою швидкістю.

Human Rights Watch знайшла 32 місця вибухів, розкиданих площею 55 тисяч квадратних метрів. Уламки застрягали в сталевих конструкціях навіть за десятки метрів від місць ударів.

У мережі показали відео із залізничного вокзалу в Краматорську, який сьогодні, 8 квітня, під час евакуації мирних мешканців обстріляли рашисти.

Обережно, на відео присутні сцени насильства та ненормативна лексика

Ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, вони підписали «за детей Донбасса».

Підпис «за детей Донбасса» на уламках ракети у Краматорську фото armyinform.com.ua

Офіційні російські джерела звинуватили в атаці Збройні сили України, хоча російський державний медіаресурс РИА Новости опублікував новину про теракт за 5 хвилин до його здійснення.

Закривавлена іграшка, яка стала сумним символом злочниів РФ фото Роман Кулик

Одночасно з атакою Міноборони Росії заявило, що завдало удар по скупченнях українських військових, а напередодні ввечері ці ж канали застерігали мешканців від евакуації з міста залізницею. Після публікації світлин з загиблими цивільними, серед яких були діти, повідомлення було видалено.

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В день удару в Telegram було опубліковано зйомки запуску двох ракет — згідно з підписом, із Шахтарська (підконтрольного «ДНР»); існували припущення, що це й був удар по Краматорську.

У травні 2022 року СБУ повідомила, що за її висновками, ракету запустили з окупованої ще 2014 року території Донецької області. За даними розслідування Human Rights Watch, опублікованого в лютому 2023 року, ракета була випущена, ймовірно, з позицій біля села Куньє Харківської області (відомо, що російські війська зберігали й запускали там ракети «Точка-У»). 28-29 червня 2022 року Десантно-штурмові та Сухопутні війська ЗСУ нанесли удар по базі в Куньому, де на той час було багато військової техніки.