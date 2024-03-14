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Ірина Геращенко Народна депутатка України

10 років тому почала формуватися нова українська Армія

glavcom.ua
З Майдану, вчорашні протестувальники вирушили на Схід, аби захистити Україну від російської агресії
фото з відкритих джерел

В цей день ще раз дякуємо всім причетним до добровольчого руху

Війна почалася в 2014, й тільки завдяки потужному добровольчому руху і жертовності ЗСУ нам вдалося тоді зберегти українську державність.

Добре памʼятаю ранок 14 березня 14-го року, коли прямо з Майдану сотні бійців Самооборони вирушили на перший вишкіл у Нові Петрівці.

Серед цих добровольців були і наші дорогі колеги Олег Барна, Яна Зінкевич, Бондар Михайло, сотні наших нинішніх партійців і побратимів.

З Майдану, вчорашні протестувальники вирушили на Схід, аби захистити Україну від російської агресії.

Честь знати вас особисто. Чимало з вас вже 10 років захищають країну, або повернулися в лави ЗСУ в лютому 22-го. За ці важкі роки з добровольців ви виросли в нових командирів нової Армії, здатної дати по зубам підлому і сильному ворогу.

Вічная памʼять всім загиблим у цій страшній десятирічній війні, всім добровольцям, які тримали країну під час Антитерористичної операції, ООС і після повномасштабного вторгнення. Вклоняємося вашій мужності і жертовності.

В цей день ще раз дякуємо всім причетним до добровольчого руху. Це справжній український феномен, який допоміг створити нову Армію, ставши частиною ЗСУ.

Вітаємо всіх причетних з Днем українського добровольця!

Перемоги всім нам!

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Теги: Революція Гідності війна добровольці

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Ірина Геращенко

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