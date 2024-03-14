10 років тому почала формуватися нова українська Армія
В цей день ще раз дякуємо всім причетним до добровольчого руху
Війна почалася в 2014, й тільки завдяки потужному добровольчому руху і жертовності ЗСУ нам вдалося тоді зберегти українську державність.
Добре памʼятаю ранок 14 березня 14-го року, коли прямо з Майдану сотні бійців Самооборони вирушили на перший вишкіл у Нові Петрівці.
Серед цих добровольців були і наші дорогі колеги Олег Барна, Яна Зінкевич, Бондар Михайло, сотні наших нинішніх партійців і побратимів.
З Майдану, вчорашні протестувальники вирушили на Схід, аби захистити Україну від російської агресії.
Честь знати вас особисто. Чимало з вас вже 10 років захищають країну, або повернулися в лави ЗСУ в лютому 22-го. За ці важкі роки з добровольців ви виросли в нових командирів нової Армії, здатної дати по зубам підлому і сильному ворогу.
Вічная памʼять всім загиблим у цій страшній десятирічній війні, всім добровольцям, які тримали країну під час Антитерористичної операції, ООС і після повномасштабного вторгнення. Вклоняємося вашій мужності і жертовності.
В цей день ще раз дякуємо всім причетним до добровольчого руху. Це справжній український феномен, який допоміг створити нову Армію, ставши частиною ЗСУ.
Вітаємо всіх причетних з Днем українського добровольця!
Перемоги всім нам!
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