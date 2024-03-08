Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Роналду сфотографувався з російським боксером, який займався розгоном протестів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Роналду сфотографувався з російським боксером, який займався розгоном протестів
Магомед Курбанов у 2019 році разом з іншими бійцями Академії єдиноборств Російської мідної компанії брав участь у розгоні акції протесту в Єкатеринбургу
фото: obltv.ru

Зірковий футболіст сфотографувався з Курбановим та побажав йому успіху перед поєдинком

Зірковий португальський нападник саудівського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду сфотографувся з російським боксером Магомедом Курбановим. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що 8 березня в столиці Саудівської Аравії відбудеться поєдинок росіянина Магомеда Курбанова та Ісраїла Мадрімова з Узбекистану. Представник країни-агресорки похизувався спільним фото з Кріштіану Роналду. Зірковий футболіст сфотографувався з Курбановим та побажав йому успіху.

«Поки йшли до зали, поспілкувалися про бої, і таке інше. Він побажав мені удачі у майбутньому поєдинку. Я запитав: чи буде він колись виходити на ринг? Він відповів: Ні, я тільки граю», – цитують Курбанова російські ЗМІ.

Ба більше, на фото Курбанов вдягнений у футболку з рекламою «російської мідної компанії», що належить росіянину Ігорю Алтушкіну. Алтушкін є головним спонсором російського батальйону «Урал», який воює проти України.

Зазначається, що Магомед Курбанов у 2019 році разом з іншими бійцями Академії єдиноборств Російської мідної компанії брав участь у розгоні акції протесту в Єкатеринбургу.

Місцеві жителі виступали проти забудови скверу. Вищеназваних бійців найняли для придушення протесту. Вони били протестувальників та навіть кидали по ним каміння.

Нагадаємо, Роналду за непристойний жест загрожує арешт та депортація із Саудівської Аравії. Футболіст схопився за пах, коли з трибун вигукнули ім'я його суперника Ліонеля Мессі.

Стало відомо, що Роналду виграв арабську Лігу чемпіонів.

Читайте також: 

Теги: Кріштіану Роналду бокс росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни тримають свою авіацію подалі від українських Повітряних сил
Рекордне збиття літаків РФ: як змінилася ситуація на південному фронті
3 березня, 15:28
Обстріл Краматорська: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей
Обстріл Краматорська: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей
17 лютого, 23:30
Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки
Третя штурмова бригада відійшла на околиці Авдіївки та вирівняла лінію фронту
17 лютого, 21:05
Один із найбільших банків Туреччини вказав на двері росіянам
Один із найбільших банків Туреччини закриває рахунки росіян
16 лютого, 07:20
Росіяни змусили взяти участь в організації спільного концерту з якутами місцеву молодь
Росія відправляє в Україну студентів з Якутії для ідеологічної пропаганди
15 лютого, 18:35
Росіяни переконані, що користь від великих десантних кораблів нульова
Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів
14 лютого, 12:27
Конструкція налічує близько 2100 вагонів різного типу
Аналітики пояснили, для чого росіянам 30-кілометрова лінія з вагонів на Донбасі
12 лютого, 05:50
Залужний публічно восени проголосив необхідність переходити до стратегічної оборони і за це поплатився посадою, вважає Маломуж
Що не так з відставкою головкома Залужного: ексглава Зовнішньої розвідки висловив свою думку
11 лютого, 16:50
Аналітики DeepState наголошують на проблемах із облаштуванням інженерно-фортифікаційних споруд
Росіяни прориваються на Часів Яр (карта)
10 лютого, 14:16

Скотч. Спорт

Роналду сфотографувався з російським боксером, який займався розгоном протестів
Роналду сфотографувався з російським боксером, який займався розгоном протестів
Міжнародна федерація не допустила збірну Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026 в хокеї
Міжнародна федерація не допустила збірну Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026 в хокеї
Російські лижники висловили підтримку війні в Україні (фото)
Російські лижники висловили підтримку війні в Україні (фото)
Бій Усика з Ф'юрі: стала відома нова дата поєдинку
Бій Усика з Ф'юрі: стала відома нова дата поєдинку
Кубок Девіса: Україна двічі програла збірній США стартові матчі
Кубок Девіса: Україна двічі програла збірній США стартові матчі
«Дженоа» збирається викупити футболіста збірної України у «Марселя»
«Дженоа» збирається викупити футболіста збірної України у «Марселя»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Заводи у Німеччині неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою: подробиці від Bloomberg
13K
Медведчук і всі-всі-всі. Хто хоче повернути український паспорт
8039
Детективи БЕБ викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю
7189
Як українки ставляться до свята 8 березня: несподівані результати опитування
5660
Європа балансує на межі продовольчої кризи – Bloomberg
3985
Що допомогло ЗСУ знищити винищувачі РФ: The Telegraph назвала зброю

Новини

Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Сьогодні, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Сьогодні, 00:20
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Вчора, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Вчора, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua