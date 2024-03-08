Роналду сфотографувався з російським боксером, який займався розгоном протестів

Магомед Курбанов у 2019 році разом з іншими бійцями Академії єдиноборств Російської мідної компанії брав участь у розгоні акції протесту в Єкатеринбургу

Зірковий футболіст сфотографувався з Курбановим та побажав йому успіху перед поєдинком

Зірковий португальський нападник саудівського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду сфотографувся з російським боксером Магомедом Курбановим. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що 8 березня в столиці Саудівської Аравії відбудеться поєдинок росіянина Магомеда Курбанова та Ісраїла Мадрімова з Узбекистану. Представник країни-агресорки похизувався спільним фото з Кріштіану Роналду. Зірковий футболіст сфотографувався з Курбановим та побажав йому успіху.

«Поки йшли до зали, поспілкувалися про бої, і таке інше. Він побажав мені удачі у майбутньому поєдинку. Я запитав: чи буде він колись виходити на ринг? Він відповів: Ні, я тільки граю», – цитують Курбанова російські ЗМІ.

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Ба більше, на фото Курбанов вдягнений у футболку з рекламою «російської мідної компанії», що належить росіянину Ігорю Алтушкіну. Алтушкін є головним спонсором російського батальйону «Урал», який воює проти України.

Зазначається, що Магомед Курбанов у 2019 році разом з іншими бійцями Академії єдиноборств Російської мідної компанії брав участь у розгоні акції протесту в Єкатеринбургу.

Місцеві жителі виступали проти забудови скверу. Вищеназваних бійців найняли для придушення протесту. Вони били протестувальників та навіть кидали по ним каміння.

Нагадаємо, Роналду за непристойний жест загрожує арешт та депортація із Саудівської Аравії. Футболіст схопився за пах, коли з трибун вигукнули ім'я його суперника Ліонеля Мессі.

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Стало відомо, що Роналду виграв арабську Лігу чемпіонів.