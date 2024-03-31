Папа у великодньому посланні звернувся із несподіваним закликом до України та Росії

«Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі», – сказав понтифік

Цієї неділі, 31 березня, коли віряни католицької церкви відзначають Великдень, Папа Римський Франциск виголосив традиційну великодню промову Urbi et Orbi (До міста та світу). Зокрема у ній є згадка й про Україну. Текст великоднього послання Папи опублікував офіційний сайт Ватикану.

У промові Франциск зазначив, що «сьогодні важкі брили закривають надії людства: брила війни, брила гуманітарних криз, брила порушень прав людини, брила торгівлі людьми та інші».

«Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів», – сказав Папа.

Він закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за схемою «всіх на всіх».

«Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх», – заявив понтифік.

Папа також закликав забезпечити можливість доступу гуманітарної допомоги до Гази, і якнайшвидше звільнити заручників, захоплених під час нападу ХАМАС 7 жовтня, а також до негайного припинення вогню в секторі.

«Не дозвольмо, щоб бойові дії, які тривають, і надалі завдавали серйозної шкоди вже виснаженому цивільному населенню, а особливо дітям. Як же багато страждань ми бачимо в очах дітей. Вони відучилися усміхатися, діти на цих теренах війни. Своїм поглядом вони запитують нас: чому? Навіщо стільки смертей? Чому стільки руйнувань? Війна – це завжди абсурд і поразка! Не дозволяймо вітрам війни ще сильніше віяти над Європою та Середземномор’ям. Не піддаваймося логіці зброї та переозброєння. Мир ніколи не будується зброєю, а простягаючи один одному руки та відкриваючи серця», – сказав Франциск.

У промові Папа також згадав про війни та кризи в таких країнах як Сирія, Ліван, Західні Балкани, Вірменія та Азербайджан, Гаїті, народ рохінджа, М’янма, Судан, регіон Ківу в Демократичній Республіці Конго і провінцію Кабо-Дельґадо в Мозамбіку.

«Нехай же Воскреслий Христос відкриє шлях надії для людей, які в інших частинах світу страждають від насильства, конфліктів, продовольчої незахищеності, а також від наслідків зміни клімату. Нехай же Господь дарує розраду жертвам будь-яких форм тероризму. Молімося за тих, хто втратив життя, і вимолюймо каяття та навернення виконавців цих злочинів», – наголосив глава католицької церкви.

«Нехай же світло воскресіння просвітить наш розум і наверне наші серця, даючи нам усвідомлення цінності кожного людського життя, яке потрібно приймати, захищати та любити», – завершив свою промову Папа.

Раніше Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він сказав: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

Міністерство закордонних справ 11 березня викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через останні суперечливі заяви Папи Римського Франциска про повномасштабну російсько-українську війну.