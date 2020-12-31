У Кременчуці двоє дітей провалилися під лід

Двоє хлопців близько 10 років потонули у річці Сухий Кагамлик

31 грудня під кригу на річці Сухий Кагамлик, що у Кременчуці, провалилися двоє хлопців 10 років. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Для проведення пошукових робіт було направлено водолазно-рятувальне відділення. Водолази витягнули з водойми спочатку тіло одного з хлопців, потім іншого. Врятувати дітей не вдалося.

Для проведення рятувальних робіт залучалося 10 чоловік особового складу, 1 човен та 2 одиниці техніки, ідеться в повідомленні рятувальників.

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