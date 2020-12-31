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    У Кременчуці двоє дітей провалилися під лід

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    На річці Сухий Кагамлик загинули двоє дітей - У Кременчуці двоє дітей провалилися під лід
    На річці Сухий Кагамлик загинули двоє дітей
    Фото: Кременчуцька газета

    Двоє хлопців близько 10 років потонули у річці Сухий Кагамлик

    31 грудня під кригу на річці Сухий Кагамлик, що у Кременчуці, провалилися двоє хлопців 10 років. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

    Для проведення пошукових робіт було направлено водолазно-рятувальне відділення. Водолази витягнули з водойми спочатку тіло одного з хлопців, потім іншого. Врятувати дітей не вдалося.

    Для проведення рятувальних робіт залучалося 10 чоловік особового складу, 1 човен та 2 одиниці техніки, ідеться в повідомленні рятувальників.

    Як повідомляв «Главком», на період відзначення Різдвяних свят підрозділи ДСНС України перейшли на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

    Нагадаємо, на Харківщині фура розірвала легковик, загинула дівчина.

    Як повідомлялося, у селі Хлипновка Черкаської області в річці Гнилий Тікич в п’ятницю, 25 грудня, потонули двоє рибалок.

    Теги: надзвичайна ситуація
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