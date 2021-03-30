У Кременчуці жінка «обсипала лайкою» пенсіонера через зауваження про маску

Користувачі в мережі засудили неадекватну поведінку жінки

У Кременчуці Полтавської області в салоні громадського транспорту пенсіонер зробив жінці зауваження щодо неправильно одягненої маски, на що та його покрила лайкою.

Відео конфлікту між пасажирами зняли очевидці і виклали в соцмережі.

«Ситуація в 28-му, лакшері. Чоловік зробив зауваження жінці, щоб вона одягла маску, і тут Остапа понесло», – прокоментували автори відео.

На відео видно вже саму перепалку. Роздратована жінка «засипає» чоловіка лайкою.

«Натягнув маску, боїшся зд*хнути. Ти старе чм* урод. Нормальна людина не зробила б зауваження», – голосила агресивна пасажирка.

З присутніх в салоні ніхто не намагався втрутитися в конфлікт. Як повідомили в мережі, вийшовши з автобуса, жінка дала ляпас своєму супутнику, мабуть, тому, що той не підтримав її.

Користувачі в мережі вважають, що жінка поводилася неадекватно.

Додамо, що в неділю, 28 березня, 58-річного чоловіка було виявлено мертвим біля пам'ятника морякам. На його тілі були сліди множинних поранень ‒ переломи ребер, політравма, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

В ході оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що підозрювані ‒ двоє місцевих підлітків віком 12 і 13 років, які жорстоко побили чоловіка без певного місця проживання.

Наразі зі зловмисниками проводяться невідкладні слідчі дії. За їхніми словами, з чоловіком вони посварилися через булочки, яку той не захотів для них попросити у перехожих. Вони заманили бездомного до лебединого озера, де жорстоко побили руками, ногами, палицями.