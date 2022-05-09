Байден 9 травня підпише закон про ленд-ліз для України

Вже дуже скоро ЗСУ отримають багато зброї, щоб гнати окупантів геть

Президент США Джозеф Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України ввечері 9 травня. Про це йдеться у публічному розкладі президента США.

Американський лідер підписуватиме закон в Овальному кабінеті Білого дому. Серед присутніх буде віцепрезидента США Камала Гарріс.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

9 травня – символічний день для Кремля. Схоже, що Вашингтон також вирішив зробити його символічним і показати, хто справжнє зло. Адже востаннє закон про ленд-ліз США підписували під час Другої світової війни. Тоді вони допомагали Європі боротися з гітлерівською Німеччиною. І сьогодні, коли Росія святкує перемогу над нацизмом, сама є найбільшим злом.

Після того, як Байден підпише закон, Україна зможе надавати США список необхідної зброї. Так, Штати зможуть постачати нам танки, літаки системи ППО тощо. Це озброєння Вашингтон відправлятиме до Києва швидко, а всі фінансові питання вирішуватимуть у сприятливіший час.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що рішення Білого дому постачати Збройним силам України зброю означає одне – США впевненні у перемозі нашої держави. За словами урядовця, ленд-ліз – це фактично участь у війні, але без війська.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.