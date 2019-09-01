Поліція знайшла яхту, яка на Одещині переїхала човен з рибалками (фото)



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Риболовецький човен і люди в ньому зазнали ушкоджень Фото: Нацполіція

За допомогою підводних дронів поліцейські провели поверхневий огляд майже 10 яхт, які підходили за описом

Наприкінці серпня на Одещині яхта на повній швидкості переїхала риболовецький човен з двома людьми та зникла з місця події. Це сталося 24 серпня.

Потерпілі отримали тілесні ушкодження та могли загинути. Про це повідомив начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки Національної поліції України Сергій Науменко.

«У подальшому, виключивши ходові вогні, яхта з місця події зникла, залишивши в небезпеці двох громадян», – розповів керівник водної поліції України.

Для встановлення всіх обставин події поліцейські провели низку заходів. Зокрема, перевірили кілька причалів Одещини, з використанням безпілотників відпрацювали майже 50 км берегової лінії, за зовнішніми ознаками розшукуючи яхту. Окрім того, за допомогою підводних дронів поліцейські провели поверхневий огляд майже 10 яхт, які підходили за описом.

«Як результат, ми встановили яхту, яка за інформацією та видимими зовнішніми пошкодженнями має відношення до вказаної події. Слідчо-оперативна група одеської поліції зібрала відповідні матеріали для відкриття кримінального провадження», – повідомив Науменко.