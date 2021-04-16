Україна закликає ОБСЄ відреагувати на інформацію про «призов» в ОРДО

Раніше окупаційна держава проводила цю незаконну діяльність у Криму

Якщо така інформація підтвердиться, вона стане черговим свідченням військових злочинів Росії на окупованих територіях України

Україна звернулася до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ із закликом перевірити інформацію про примусовий призов до військ окупантів на території так званої ДНР. Про це 15 квітня під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, повідомляє «Укрінформ».

«У зв'язку з нещодавніми повідомленнями у ЗМІ про примусовий призов на військову службу, який відбувається в окупованих районах Донецької області, я хочу звернутися до Місії з проханням перевірити цю інформацію», – заявив Цимбалюк.

Дипломат зазначив, що у разі, якщо така інформація підтвердиться, вона стане черговим свідченням військових злочинів Росії на окупованих територіях України.

«Раніше окупаційна держава проводила цю незаконну діяльність, на порушення міжнародного гуманітарного права, у Криму. Якщо це підтвердиться і на Донбасі, то це лише підтвердить наміри Росії просуватися далі, до військової ескалації проти України», – наголосив він.

Тим часом, у результаті порушень перемир’я з боку російських окупаційних військ протягом минулого тижня загинули четверо українських військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення.