У Криму заарештували за звинуваченням у «держзраді» жительку Севастополя



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У Криму влаштували судилище над 64-річною жителькою Севастополя, яка народилася у Бахчисараї

64-річній жінці інкримінують ст. 275 КК РФ, яка передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років

Затриману в окупованому Криму за «держзраду» 64-річну жінку, заарештували до 26 січня 2020 року. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

«Кримська правозахисна група з'ясувала, що затримана в листопаді 2019 року працівниками ФСБ за підозрою «у державній зраді» жінка - це 64-річна жителька Севастополя Галина Долгопола, яка народилася в Бахчисараї», - йдеться в повідомленні.

За даними КПГ, що посилається на пресслужбу ФСБ РФ, жінка, нібито була завербована українськими спецслужбами й за завданням Головного управління розвідки «цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру».

27 листопада 2019 року «Ленінський районний суд» Севастополя стосовно Галини Долгополої обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці - до 26 січня 2020 року.

Жінці інкримінують ст. 275 КК РФ, яка передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.