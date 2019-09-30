У Кривому Розі співробітника трамвайного депо засуджено до року обмеження волі за побиття журналіста



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Вироком суду першої інстанції (Саксаганський райсуд Кривого Рогу) обвинуваченому було призначено покарання у вигляді 200 годин громадських робіт

Дніпровський апеляційний суд засудив до 1 року обмеження волі співробітника комунального підприємства «Швидкісний трамвай» (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) за побиття журналіста інтернетвидання «Перший Криворізький». Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Дніпровський апеляційний суд призначив покарання у вигляді 1 року обмеження волі колишньому чиновнику КП «Швидкісний трамвай», якого визнано винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 статті 171 (перешкоджання законній професійний діяльності журналістів) і ч.1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

18 липня 2018 року журналіст інтернетвидання «Перший Криворізький» виконував редакційне завдання і готував матеріал про можливе отруєння собак співробітниками трамвайного підприємства.

Чиновник комунального підприємства, підійшовши до представника ЗМІ, з використанням брутальної лайки зажадав, щоб той покинув територію підприємства і припинив відеозйомку.

Потім під час словесного конфлікту він завдав потерпілому удар в обличчя.

Вироком суду першої інстанції (Саксаганський районний суд Кривого Рогу) обвинуваченому було призначено покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

У понеділок, 30 вересня, колегія суддів апеляційного суду, вислухавши аргументи прокуратури і самого обвинуваченого, вирок суду першої інстанції скасувала і призначила засудженому покарання у вигляді 1 року обмеження волі.

Джерело: Українські новини